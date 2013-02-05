مصوبات مهم مدیران ارشد استان تهران برای شهرک صنعتی پایتخت پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح دوشنبه با حضور شاهین حیدری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، نعمت الله ترکی معاون برنامه ریزی استاندار تهران، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت، یدالله صادقی مدیرکل صنعت، معدن، تجارت استان تهران، خسرو ارتقایی مدیرعامل آب منطقه ای تهران، امیر حسین شقاقی رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی پایتخت، اعضای امنای شهرک صنعتی پایتخت و دیگر مسئولان شهرستانی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در این نشست گفت: شهرک پایتخت 670 هکتار وسعت دارد ولی تنها 67 لیتر در ثانیه می توانیم از بخش خصوصی آب تهیه کنیم، استدعا دارم که اختلاف آب استحصالی با مجوزهای صادره از آب منقطه ای را بدهید که از منابع زیرزمینی آب برداشت کنیم.

شاهین حیدری افزود:دولت یک مصوبه هوشمندانه ای را تصویب و بخش صنعت این شهرک را خوشحال کرد و حق را به حق دار رساند؛ شهرک علی آباد در سال 70 به درخواست استان تهران مصوبه ای شهرک از هیئت دولت گرفت که سال 71 استارت برنامه عملیاتی آن زده شد و سال 72 واگذاری صورت گرفت و 85 درصد صنایع مستقر در شهرک علی آباد صنایع انتقالی هستند یعنی از طراف استان تهران و پایتخت منتقل شده اند و تکلیفی و تحمیلی منتقل شده اند و این اطمینان را می دهم که از بدو کلنگزنی تا به امروز یک ریال شهرک پایتخت مدیون استان سمنان نیست و همه هزینه ها در استان تهران بوده است، ولی تمام درآمد ناشی از استقرار این صنایع و تولیدات عاید استان سمنان می شود.

مشکلات اساسی به واسطه محدودیت شعاع 120 کیلومتر

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی طرح محدودیت شعاع 120 کیلومتر، مشکلات زیست محیطی، ترافیکی و ... بوده است؛ در همجواری شهرک پایتخت، دو شهرک جنت آباد و ایوانکی در استان سمنان وجود دارند که سرمایه گذار در آن دو شهرک هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری ندارد، ولی این شهرک جزو شعاع 120 کیلومتر است و فضای خالی بسیار زیادی دارد، 300 هکتار زمین تملک شده داریم که فاز عملیاتی آن به خاطر همین محدودیت شعاع 120 کیلومتر استارت نخورد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران ادامه داد: سرریز سرمایه گذاران استان تهران به استانهای هم جوار می رود و کاهش استقبال سرمایه گذاری در استان تهران بیداد می کند؛ استان البرز برغم اینکه در محدوده شعاع 120 کیلومتری است و تمام مزاحتمهای استان تهران را نیز دارد، پس شعاع 120 کیلومتر منطقی به نظر نمی رسد و با توجه به تفکیک استان البرز اکنون واگذاری در استان البرز کنار استان تهران شش برابر شده است.

وی عنوان داشت: باید این حدود هفت شرکت خدماتی که در حوزه استان سمنان به شهرک سرویس می دهند مانند ثبت، گمرک، دارایی، برق، بیمه، مخابرات طی صورتجلسه ای با حضور استانداران دو استان رسیدگی شود و پرونده ها به ادارات استان تهران منتقل شود.

تغییر و تحولات اداری صورت بگیرد

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیز در این خصوص گفت: از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران یک نامه به کل مجموعه ها در استان سمنان ارسال شود تا سریعاً این تغییر و تحولات اداری صورت بگیرد.

نعمت الله ترکی افزود: دومین کاری که انجام می پذیرد این است که اگر اکنون 300 هکتار قابل واگذاری است در استان اعلام کنیم که واحدهای صنعتی و تولیدی که قابل انتقال هستند یکی از گزینه ها برای انتقال این شهرک باشد و هیئت مدیره اگر کل مشکلاتی که در این شهرک از ابتدا تا کنون بوده و کاستیهایی که وجود دارد را جمع بندی کند، یک جلسه اختصاصی با دستگاه های مربوطه امور زیر بنایی می گذاریم و مشکلات را حل کنیم.

رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی پایتخت نیز در این جلسه گفت: اگر بخواهیم این پرونده ها بین دو استان اقدام شود تا دو سال این مسئله راکد می ماند و خواهش می کنم اگر این امکان وجود دارد، بحث مالیاتی و بیمه از همین ماه در حوزه پاکدشت ثبت نام شود و این بزرگترین لطف در حق شهرک می شود.

امیر حسین شقاقی افزود: هیچ فرقی نمی کند که مالیات کجا پرداخت می شود، تمام اینها به خزانه دولت می رود، ولی از بابت اینکه تمامی هزینه ها را شهرک صنعتی استان تهران و تمام درآمدها به سمنان می رود، واقعاً استان تهران نمی تواند دیگر هزینه ای کند و خواهشی که دارم اینکه با حوزه های مالیاتی و بیمه پاکدشت هماهنگی شود و بتوانیم ثبت نامها را از این ماه انجام دهیم.

کشور بدون صادرات هیچ است

وی تصریح کرد: باید مزیتها را شناسایی کنیم؛ همه در یک کشور کار می کنیم تا چشم انداز 1404، 13 سال بیشتر باقی نمانده خواهشی که دارم این است که در بخش صنعت صادرات را بررسی کنیم، زیرا کشور بدون صادرات هیچ است، اگر فقط نیازهای پنهان صنعت را پیدا کنیم از 21 میلیارد دلار به 60 میلیارد دلار می رسیم.

رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی پایتخت ادامه داد: 152 هزار سوپر مارکت در ایران است یک سوپر مارکت نمی توان پیدا کرد که 30 درصد آن کالاهای خارجی نباشد؛ دو حلقه چاه آب به شهرک بدهند 10 تا کارخانه آب میوه و لبنیات راه اندازی می شود.

وی عنوان داشت: یک میلیون مترمربع زمین شهرک صنعتی استاندارد جهانی است که اگر بالای یک میلیون مترمربع یک شهرک داشته باشیم، باید دو میلیارد دلار درآمد شهرک باشد، در این شهرک کل پول حاصله 347 میلیارد است که آن هم برای چهار تا پنج کارخانه است.

شقاقی اضافه کرد: این شهرک 19 سال است مظلوم واقع شده و اگر فقط شش ماه به آن توجه شود، قول می دهم که این شهرک نقش مؤثری در آبادانی کشور داشته باشد.

قیمت جهانی مواد اولیه سه برابر شده است

وی بیان کرد: در یک سال اخیر یک اتفاقی برای صنعت پیش آمده که هیچ کس نمی داند این درد چیست؟ در این سال افزایش مواد اولیه نه فقط در ایران بلکه قیمت جهانی آن سه برابر شده است، اینجا صنعتگر سالی می خواهد مثلاً 100 هزار تن تولید داشته باشد که کیلویی برای او دو هزار تومان تمام می شد که در یک شب این دو هزار تومان شش هزار تومان می شود و این مقدار مواد تا دیروز 100 میلیارد تومان نیاز داشت، اما اکنون 400 میلیارد تومان نیاز دارد که تولیدکننده باید میزان تولیدش را یک سوم کند.

رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی پایتخت افزود:آنهایی که با بهره های 15، 16 و 20 درصد پول می گیرند مطمئن باشید کارخانه های ورشکسته اند و همه می دانند که بهره های 17، 18 درصد در صنعت نمی چرخد و مشکلاتشان را برای سالهای آینده افزایش می دهند با توجه به وضعیت بانکهایی که پیش آمده هم در شهرکهای صنعتی بعضی کارخانه ها هستند که مشکلاتشان با 200 تا 300 میلیون حل می شود و باید یک تیمی در شهرکها مستقر شود و با وامهای بلندمدت با بهره های 10 تا 12 درصد می توان تمام کارخانه ها را به حوزه خودشان برگردد که اینها از ناچاری پول 18 درصد را می گیرند که در آینده مشکل ساز می شود.

نگاه سازمان مالیاتی به شهرستان پاکدشت یک نگاه ویژه است

محمد محمدیان معاون امور مالیاتی جنوب استان تهران نیز در این نشست گفت: نگاه سازمان مالیاتی به شهرستان پاکدشت یک نگاه ویژه است و در ساختار امور مالیاتی پاکدشت را به معاونت تغییر ساختار داده ایم و معاونت پاکدشت یکی معاونتهای اداره کل جنوب استان تهران است؛ در پاکدشت از لحاظ ساختاری مشکلی نداریم و مکاتبات اولیه را در اجرای مصوبه دولت انجام داده ایم و آمادگی داریم که از استان سمنان پرونده ها را بدهند، چون در بحث اظهارنامه مالیاتی، پایان سال مالی داریم که معمولاً از ابتدای سال برای این کار آمادگی پیدا می کنیم و باید پرونده ها را از استان سمنان بگیریم، اگر فضا و ساختار بدهند مشکل حل می شود و می تواند از اول بهمن تمام درآمد به پاکدشت بیاید.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیز در این خصوص گفت:اطلاع رسانی کنید و بگویید که اگر کسی معوقه و بدهی مالیاتی دارد، بعد از آن مالیات را از یک تاریخ مشخص به اداره امور مالیاتی پاکدشت ببرد و برای سال بعد به پاکدشت مراجعه کنند و از اول بهمن تمام درآمد شهرک به اداره مالیات پاکدشت داده شود.

علی پازوکی کارشناس و قائم مقام معاونت امور مالیاتی جنوب استان تهران نیز در این نشست گفت: اگر بخواهیم بدهیها در استان سمنان تسویه شود، مشکلی نیست، بحث این است که الان زمان رسیدگی به پرونده ها شروع شده و اظهارنامه های سال 90 را رسیدگی می کنند به طور قطع دستور همه اینها صادر می شود، ضمن اینکه سال مالی که تمام می شود آنها اظهار نامه هایشان را به محض اینکه در سال 92 می دهند دیگر کار اداره با اظهار نامه شروع می شود و اصلاً چه پرونده بیاید و چه نیاید، رسیدگی ها را شروع می کنیم و آن پرونده جزو سوابقی است که استعلام و صورتجلسه می کنیم و از آنها بعداً می گیریم و اگر بدهی داشته باشند، مطالبه می کنیم و قبول داریم که از یک بهمن 91 بحث مالیاتی شهرک پایتخت به پاکدشت بیاید.

اسماعیل رحمانی شمس رئیس اداره بیمه تأمین اجتماعی پاکدشت نیز در این نشست گفت: با پرونده هایی که معافیت ندارند مشکلی نداریم، ولی پرونده هایی که معافیت مالی داشته باشند، مشکل با سمنان به وجود می آید و اگر معافیت نباشد از یک بهمن ماه پرونده ها را تحویل می گیریم.

مخابرات شهرک صنعتی پایتخت هر چه سریعتر به پاکدشت منتقل شود

در این نشست مسئولان مطرح کردند که چون بحث پلیس 110 وجود دارد و مطمئناً در آینده سمنان امکانات نمی دهد، مخابرات هر چه سریعتر به پاکدشت انتقال داده شود و بحث امنیتی ایجاد شود.

رئیس اداره مخابرات پاکدشت نیز در این نشست گفت: پلیس 110 بحثی مهمی نیست، شهرک نامه و شماره ای که باید تعویض شود را بدهند، بعد پیگیری می کنیم و برای اینکه بتوانیم شبکه را به شبکه استانی وصل کنیم، می بایست از آخرین نقطه شهرک فیبر بکشیم که حدود چهار کیلومتر است و برای فیبر کشیدن مسیر،نقشه هایش را شرکت مخابرات استان سمنان را بدهند، که اگر نقشه ها داده شود مشکلی وجود ندارد و کار را انجام می دهیم.

ترکی نیز در این رابطه گفت:ظرف 24 ساعت بحث 110 باید به مرکز پاکدشت انتقال داده شود تا مخابرات پاکدشت با مسئولان استان سمنان مذاکره ای داشته باشد و به صورت تعاملی این موضوع حل شود و اگر حل نشد از طریق استانداری پیگیری می کنیم.

در این نشست بیان شد که معاون سیاسی وزارت کشور مسئولان سمنان نامه زده بود که آنها گفته بودند که چون اشاره ای به بند الف نشده است همکاری نمی کنند و وزارت کشور باید تکلیف را مشخص کند.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیزدر این خصوص گفت: این مصوبه دولت است و تا پایان بهمن ماه باید به موضوع مخابرات شهرک رسیدگی شود و هر جا مشکل داشت، استانداری همکاری می کنند و همجنین برای شبکه بهداشت و استاندارد نامه ای از شرکت شهرکهای استان تهران ارسال شود که این مشکل حل شود.

مشکل برق شهرک صنعتی پایتخت برطرف شده است

ترکی در رابطه با مشکل برق شهرک صنعتی پایتخت که از پست 63 کیلو ولت جنت آباد تغذیه می کند، بیان داشت: این موضوع برطرف شده است و باید مسئولان پیگیری کنند که تمام این مسائل حل شود؛ همچنین مشکل پلیس راه نیروی انتظامی نیز باید برطرف شود.

در این نشست مطرح شد که شهرک صنعتی پایتخت دارای سه حلقه چاه است و براساس سوابقی که وجود دارد، آمادگی کامل برای تغییر محل چاه و کف شکنی وجود دارد.

همچنین بیان شد که در بعضی از شهرکها تعداد چاه ها زیاد است و برای اینکه یک چاه از مدار خارج شود، مشکلی نیست، ولی شهرکهایی که آبشان با دو یا سه چاه تأمین می شود، اگر یک چاه را از مدار خارج کنیم یک اتفاقات خاصی می افتد و آن شهرکهایی که دو یا سه چاه مانند علی آباد دارند در غالب یک چاه جدید باشد.

مدیرعامل آب منطقه ای تهران نیز در این نشست در خصوص مشکلات تأمین آب گفت:ا گر برای جا بجایی چاه ها و کف شکنی به آب منطقه ای مراجعه کنید، مشکل حل شود.

خسرو ارتقایی افزود: از هفت میلیون مترمکعب برای صنعت البته بدون پارچین فکر می کنم دو و نیم میلیون متر مکعب برای شهرک صنعتی عباس آباد و این مناطق در نظر گرفته ایم، اکنون برای نیروگاه شهدای پاکدشت خط انتقال آب از سد ماملو را طراحی می کنیم و صنعت هم باید کنار این مجموعه بیاید که این خط را یک دفعه بکشیم و بعد از انتها به انشعاب شهرکهای دیگر بدهیم که این هم مشارکت در اجرای خط و هم مشارکت برای فروش را می خواهد.

یک میلیارد تومان هدیه به شهرک صنعتی پایتخت

ترکی نیز در این خصوص بیان داشت:مجوز برای احداث چاه داده شود تا مشکل آب شهرک صنعتی پایتخت نیز برطرف شود.

در این نشست مقرر شد که معاون برنامه ریزی استاندار تهران و مدیرعامل آب منطقه ای تهران با صدور مجوز و احداث این چاه، یک میلیارد تومان به عنوان هدیه به شهرک صنعتی پایتخت پرداخت کنند.

یدالله صادقیرئیس سازمان صنعت استان تهران نیز در این نشست تصریح کرد:جزو سازمانهایی هستیم که از گذشته علیرغم تغییراتی که در حوزه جغرافیایی استان سمنان و تهران اتفاق افتاده است پرونده های مربوط به سرمایه گذاران و بهره برداران صنعتی در حوزه تهران ماندگار مانده است و این افتخار را داریم که در طول این سالها پروانه را صادر کرده ایم و خدمت رسانی لازم را انجام داده ایم و اکنون جان بیشتری می گیریم و همکاران در این شهرستان می توانند با قوه بیشتری این کار را انجام دهند.

طی این نشست در رابطه با بهره برداری منابع که دولت به تازگی در اختیار کشاورزان قرار داده مطرح شد که چنین منابعی را دولت برای بخش صنعت هم در نظر گرفته است و فقط تفاوت اندکی در نرخ بهره وجود دارد.

همچنین عنوان شد که اکنون 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی که تبدیل به ریال شده و آماده استفاده صنعتگران است متأسفانه صنعتگران استقبال چندانی نشان نداده اند و البته یک بخشی مربوط به عدم اطلاع دقیق و یک بخشی هم مربوط به بدهی معوق صنعتگران به بانکها می شود که لازم است نشستهایی با بانکها برگزار شود و صنعتگران بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.

پرداخت وام با نرخ سود مناسب از محل صندوق توسعه ملی به صنعتگران

همچنین در این نشست بیان شد که اکنون آمادگی کامل نسبت به پرداخت وام با نرخ سود مناسب از محل صندوق توسعه ملی به صنعتگران برای کمک به سرمایه در گردش وجود دارد.

طی این نشست در رابطه با ایجاد و توسعه تصریح شد کهمنابع زودبازده ای که امسال باز توزیع در استان شده اند، منابع بسیار قوی در اختیار بخش صنعت و معدن قرار گرفته است که بیش از دو هزار و 700 میلیارد تومان از محل اعتبارات زودبازده بوده است که مجدداً در اول توزیع شده وجود دارد و برای معرفی واحدهای صنعتی و معدنی که نیاز دارند استفاده می شود.

همچنین مقرر گشت که صنعتگران در شهرک پایتخت از این منابع استفاده کنند و فقط شرط مهم و اساسی این بود که واحدهای صنعتی دارای بدهی معوق نباشد و به کمک این بتوانند معوقات پنج تا 10 درصد پرداخت کنند و مشکل حل شود.

صنعتگران حاضر دراین نشست بیان داشتند که دعوت از صنایع برای حضور در شرکت شهرکهای صنعتی و استفاده از این شرایط و امکانات رابطه مستقیمی یا تکمیل زیر ساختها دارد که اگر مشکلات این شهرک حل شود صنعتگران بیشتری به این شهرک مراجعه می کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار تهران نیز در خصوص مطالب بیان شده گفت: در خصوص جریمه های برخی واحدهای صنعتی مشکل را حل می کنیم و صنعتگران باید تعهد کنند که در بحث وزن کیفیت و قیمت و مردمداری و ... با دولت همکاری کنند.

گزارش: فاطمه قره چایی