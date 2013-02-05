جشن بزرگ فجر درمالزی /اهدای جوایز دانشجویان برتر

به گزارش خبرنگار مهر ، در این جشن که شامگاه دوشنبه در سالن آمفی تئاتر دانشگاه یو.تی.ام مالزی برگزار شد، سفیرجمهوری اسلامی ایران ، رایزن فرهنگی ، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه جنوب شرق آسیا و تنی چند از مقامات مالزیایی و اساتید و معاونین دانشگاه یو تی ام نیز حضور داشتند.

علاوه برسخنرانی سفیرجمهوری اسلامی ایران در رابطه با دهه مبارک فجر و نیز کسب دستاوردهای علمی در بخش های هسته ای ، بایو و نانو تکنولوژی ، معاون دانشگاه یوتی ام نیز در رابطه با امار دانشجویان ایرانی و نیز موفقیت های علمی انها نیز سخن گفت.

بر اساس این گزارش ، اجرای تواشیح و نیز گروه های سرود محلی، اعطای جایزه به دانشجویان برتر ایرانی شاغل به تحصیل مالزی از جمله مهمترین برنامه های امسال جشن فجر در مالزی بود.

در پایان مراسم ، رایزنی علمی سفارت ایران در مالزی، به 10 تن از دانشجویان برتر ایرانی مقیم مالزی که در چهار گروه پزشکی ، علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر طبقه بندی شده بودند ، جوایزی اهدا کرد.

