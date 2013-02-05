یک روزنامه نگار مالزیایی در لبنان کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، این زن 42 ساله که قبلا در روزنامه سان و سایت خبری مالزیا کینی فعالیت می کرده توسط فردی ناشناس چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت .

سفیر مالزی در لبنان گفت : پلیس محلی هیچ اطلاعی از قصد مجرم و نشانه های فردی او ندارد و متاسفانه در این واقعه همکار کلودیا که همراهش بوده نیز کشته شده است .

بر اساس این گزارش ، قرار است جسد توفیلوس پس از تحقیقات پلیس لبنان به شهرسرمبان که محل تولد وی است برای دفن بازگردانده شود.

خانواده وی به خبرگزاری برناما ، گفت :کلودیا تنها برای تعطیلات چند روزه به لبنان سفر کرده بود و ما به او هشدار داده بودیم که لبنان منطقه امنی برای مسافرت او نیست چون او قبلا درباره تحولات اخیر لبنان در سایت الجزیره اخباری را منتشر کرده بود.