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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۷:۰۳

به ضرب گلوله؛

یک روزنامه نگار مالزیایی در لبنان کشته شد

یک روزنامه نگار مالزیایی در لبنان کشته شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: "کلودیا توفیلوس" خبرنگار مالزیایی شبکه الجزیزه که در قطر مشغول به کار بود، بر اصابت گلوله در کوهستان باکلین لبنان در گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از خبرگزاری برناما، این زن 42 ساله که قبلا در روزنامه سان و سایت خبری مالزیا کینی فعالیت می کرده  توسط فردی ناشناس چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت .

سفیر مالزی در لبنان گفت : پلیس محلی هیچ اطلاعی از قصد مجرم و نشانه های فردی او ندارد و متاسفانه در این واقعه همکار کلودیا که همراهش بوده نیز کشته شده است .

بر اساس این گزارش ، قرار است جسد توفیلوس پس از تحقیقات پلیس لبنان به شهرسرمبان که محل تولد وی است برای دفن بازگردانده شود.

خانواده وی به خبرگزاری برناما ، گفت :کلودیا تنها برای تعطیلات چند روزه به لبنان سفر کرده بود و ما به او هشدار داده بودیم که لبنان منطقه امنی برای مسافرت او نیست چون او قبلا درباره تحولات اخیر لبنان در سایت الجزیره اخباری را منتشر کرده بود.

کد مطلب 1808986

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