به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش سینمای سعادت و جام جهان‌نما با حاشیه‌هایی خواندنی همراه بود.

- یکی از نکات قابل توجه در برگزاری مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر این بود که با کمترین تاخیر برگزار شد و محمد سلوکی که کل مراسم را اجرا کرد، به خوبی حساب ساعت دست‌اش بود و زمان را در طول مراسم مدیریت کرد.

- برگزاری این مراسم در تالار وحدت با توجه به فضای فرهنگی و هنری و نوع معماری ویژه‌ای که دارد توجه مهمانان خارجی را به خود جلب کرده بود تا جایی‌که محمد سلوکی نیز این مطلب را تایید کرد.

- دکور ساخته شده نمادی از کاشی‌کاری‌های فیروزه ای و سنگ ستون هایی از ایران باستان بود که این نوع دکوربندی ایرانی بودن جشنواره را بیشتر پیش چشم مهمانان خارجی قرار می‌داد.

- با وجود تلاش دست اندرکاران برگزاری مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، تالار وحدت آنگونه که انتظار می‌رفت پر نشده بود و جز چهره های سینمایی که جایزه گرفتند تعداد کمی از سینماگران ایرانی حضور داشتند.

مدیران جای خالی چهره‌های سینمایی را پر کردند

- در مقابل کم بودن چهره‌های سینمایی در این مراسم، همه مدیران سینمایی در بخش های مختلف حضور داشتند که به تناوب روی صحنه می آمدند و جوایز بخش های مختلف را اهدا می کردند.

- قبل از آغاز صحبت‌های وزیر ارشاد، محمدرضا عباسیان پشت تریبون قرار گرفت و آمار کلی‌ای از جشنواره ارائه کرد. دبیر این دوره از جشنواره فیلم فجر به زبان انگلیسی به مهمانان ایرانی خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد که حضور در ایران ایام خوشی را برای آنها رقم زده باشد و فیلم های خوبی دیده باشند.

انگلیسی صحبت کردن عباسیان بدون حضور مترجم یکی از نکات خوب بود؛ چراکه دبیر یک جشنواره رسمی بدون واسطه با مخاطب و مهمانان خود صحبت کرد و همین مسئله چهره خوبی از دبیر جشنواره پیش روی فیلمسازان خارجی گذاشت.

- وزیر ارشاد در صحبت های خود حضور آثاری در بخش غیرمتعهدها را خوب ارزیابی و تاکید کرد که این حضور قابل تحسین است. همچنین اظهار امیدواری کرد که از سال آینده جایزه ویژه‌ای به این بخش اضافه شود.

- یکی از نکات جالب در اهدای جوایز بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره فیلم فجر این بود که 10 جایزه از 18 جایزه در بخش های مختلف سینمای سعادت و جام جهان نما به سینماگران ایرانی اختصاص یافت به این ترتیب که در بخش سینمای سعادت شش جایزه و لوح تقدیر و در بخش جام جهان نما چهار جایزه و لوح تقدیر به ایرانیان اختصاص گرفت. این در حالی است که مهمانان خارجی در مراسم اختتامیه بخش بین الملل جشنواره تنها 8 جایزه را از آن خود کردند.

تاکید بر ایرانی بودن جشنواره فجر توسط مجری مراسم

- سینماگران ایرانی هنگام دریافت جوایز خود صحبت هایی را ارائه می کردند اما اغلب کارگردان های ایرانی که سیمرغ های خود را دریافت کردند، از عوامل فیلم خود و همچنین جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی تشکر می کردند. اما مهرداد خوشبخت علاوه بر تشکر از عوامل تولید فیلم تاریخی "عقاب صحرا" از احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمای فارابی به خاطر اعتمادی که به او به عنوان کارگردانی جوان که فیلم تاریخی ساخته است، تشکر ویژه ای کرد.

- الهام حمیدی برنده عنوان بهترین بازیگر زن برای فیلم "گهواره ای برای مادر" علاوه بر تشکر از زحمات پناه برخدا رضایی کارگردان و محمد احمدی تهیه کننده عنوان کرد که اگر در عرصه سینما حضور موفقی داشته است مرهون حمایت پدر و مادرش و دعای خیر آنها بوده است.

- یکی از نکات قابل توجه در این مراسم، اجرای محمد سلوکی بود که در صحبت های خود بر ایرانی بودن خود و همچنین ایرانی بودن جشنواره تاکید می کرد. سلوکی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به موسیقی ایران تعریف بسیاری از کم و کیف موسیقی ایرانی کرد و در ادامه مراسم تماشاگران حاضر در سالن را به دیدن اجرای کوتاهی از گروه موسیقی"وصل یار" دعوت کرد.

زمانی که اعضای گروه "وصل یار" در میان تشویق مخاطبان حاضر در سالن، در جای خود مستقر شدند با کمال تعجب دیده شد که جز دف هیچ ساز ایرانی دیگری که معرف موسیقی ایرانی باشد گروه را همراهی نمی کند و نکته دیگر اینکه موسیقی که اجرا شد یک اثر تلفیقی بود که رنگ و بوی ایرانی بودن در آن کمتر وجود داشت.

سازهایی چون گیتار، دی جی ری دو(یک ساز آفریقایی) ازجمله سازهای این اجرا بود و تنها ساز دف که نماینده سازهای موسیقی ایرانی است به عنوان ساز مکمل استفاده می شد و نقش اول در سازبندی گروه ایفا نمی کرد.

- دیدن سیمرغ تازه طراحی‌شده فجر که در جمهوری چک ساخته شده است، انصافا خالی از لطف نیست چراکه این سیمرغ دست‌ساز با ظرافت بسیار خاصی طراحی شده بود و هدیه ای زیبا از ایران به سینماگران خارجی به یادگار ماند.

- در پایان مراسم محمد سلوکی از وزیر ارشاد جواد شمقدری، دبیر جشنواره، مدیران حاضر در تالار و همچنین فیلمسازانی که جایزه های خود را دریافت کردند خواست که با سیمرغ های خود روی صحنه حاضر شوند تا عکس دسته جمعی به یادگار بگیرند.

- در این مراسم جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی هیچ سخنرانی‌ای نکرد.