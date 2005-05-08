دفاع از نام خليج فارس، دفاع از هويت ملي و اسلامي كشور است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، احمد مسجد جامعي در مراسم تقدير از "پاسداران اهل قلم" تصريح كرد: روحيه ايثارگري و حفظ ارزش هاي ملي و مذهبي كشور هميشه به عنوان پشتوانه اي غني در جغرافيا، فرهنگ و تاريخ كشور وجود داشته و تبلور اين جريان درطول سال هاي دفاع مقدس مشهود است.

وي به جريانايثار و عواطف انساني درطول دوران دفاع مقدس اشاره كرد و ادامه دادك حماسه دفاع مقدس مرور و بازخواني تمامي نمادها و نشانه هاي ذخايرفرهنگي، تاريخي و ديني كشور است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اينكه جنبه هاي عقلاني، علمي و مطالعاتي دوران جنگ تحميلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: با بررسي موشكافانه عمليات هاي رزمندگان مي توان به روشني دريافت كه در اين ساحت علاوه بر امداد غيبي چه ظرفيت عظيم علمي، تحقيقاتي، عملي و منطقي نهفته است.

مسجد جامعي به شرايط حساس سياسي و فرهنگي كشور اشاره كرد و يادآور شدك حفظ هويت ملي در اين شرايط حساس ادامه راه، دفاع از تاريخ،؛ فرهنگ و ارزش هاي كشور است و بايد با حساسيت ويژه اي صورت گيرد.

وي به تعدد چهره هاي علمي و انديشمندان حماسه ساز در تاريخ كشور اشاره كرد و افزود: در طول تاريخ پيوسته چهره هاي انديشمندي از مرزهاي فرهنگي، جغرافيايي و هويتي كشور دفاع كرده اند.

در مراسم تقدير از "پاسداران اهل قلم" كه با حضور سيد رحيم صفوي فرمانده سپاه پاسداران جمهوري اسلامي، در سالن سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار شد از 60 نويسنده ادبيات دفاع مقدس قدرداني به عمل آمد.