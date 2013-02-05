صالحی:فشار و تهدید با گفتگو سازگاری ندارد/امنیت،اولویت اول سیاست خارجی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان بعداز ظهر دوشنبه با حضور در جمع 240 نفر از متفکرین ، تحلیلگران سیاسی ، مدیران رسانه های بین المللی ، مسئولین مراکز مطالعاتی و سفرا و دیپلمات های مقیم آلمان سخنرانی خود را تحت عنوان "نقش ایران در صلح منطقه ای و توازن قدرت" ایراد کرد.

صالحی در بخشی از اظهارات خود اعلام کرد: اولویت اول سیاست خارجی ایران ، برقراری صلح و امنیت نه فقط در منطقه بلکه در تمام دنیا است.

وی با تشریح فعالیت های هسته ای کشورمان اظهار داشت: فعالیت هسته ای غیر‌صلح آمیز جزو برنامه های جمهوری اسلامی ایران نبوده و نیست و آنرا ممنوع و حرام می‌دانیم ، همانگونه که در جنگ تحمیلی صدام علیه ملت ایران نیز با بمباران شیمیایی آنها مقابله نکردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان مطالب ادعایی علیه فعالیت هسته ای ایران را نادرست خواند و تاکید کرد: در حال حاضر بین دو طرف مشکل عدم اعتماد وجود دارد.

صالحی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام آمادگی معاون رئیس جمهور آمریکا برای گفتگوی مستقیم با ایران بیان داشت: ما قبلا در کشور آلمان با آمریکا در مورد بحران افغانستان مذاکره داشتیم ولی مدت کمی پس از آن رئیس جمهور وقت آمریکا ایران را بعنوان محور شرارت اعلام کرد.

وی افزود: اگر آمریکاییها واقعا بر آمادگی خود برای گفتگو جدی هستند باید بدانند فشار و تهدید با گفتگو سازگاری ندارد.

صالحی تاکید کرد: ملت ما 34 سال پیش تصمیم گرفت استقلال خود را بدست آورد و تحت نفوذ ابرقدرت ها نباشد.فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اهداف صلح آمیز خود را دنبال می نماید و آمادگی داریم در صورت به رسمیت شناختن حقوق هسته ای کشورمان عدم انحراف فعالیت‌های هسته ای در آینده را تضمین نماییم.