به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر دوشنبه در آیین بهره برداری از مرکز پست برق GIS 132/20 کیلو وات ارومیه اظهارداشت: برق و انرژی حاصل از آن جز زیر ساخت های توسعه هر منطقه به شما می رود.

وی ادامه داد: با وجود افزایش تولید برق در زمینه توزیع آن مشکلاتی وجود دارد و باید در زمینه توزیع نیروی برق نیز بیش از پیش امکانات و تجهیزات خود را توسعه دهد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای شمال غرب کشور نیز در این مراسم گفت: در دوره دولت های نهم و دهم 45 پروژه در آذربایجان غربی در زمینه تولید برق و توزیع آن اجرا شده است.

بهاری وند اعلام کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال اجرا شده است و 25 پروژه دیگر نیز در استان در دست اجرا است.

وی یاد آور شد: این مرکز با اهداف تقویت شبکه توزیع برق مرکز شهر ارومیه، جبران افت ولتا‍ژ مشترکان، کاهش خاموشی های شهر و ایجاد ظرفیت جدید با توجه به افزایش مشترکین ایجاد شده است.

همچنین با حضور استاندار آذربایجان غربی به مناسبت دهه فجر مجتمع تحصیلات تکمیلی امام حسین(ع) دانشگاه پیام نور ارومیه به بهره برداری رسید.

وحید جلال زاده ضمن بهره برداری از این مجتمع علمی و آزمایشگاهی، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای توسعه امکانات این مجتمع اختصاص داد.

این مجتمع با زیر بنایی بالغ بر سه هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال و با وجود 16 آزمایشگاه در رشته های مختلف به بهره برداری رسیده است.

با بهره برداری از این مرکز تجهیزات آزمایشگاهی در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور ارومیه در رشته های جغرافیا، کشاورزی، معماری، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی افزایش می یابد.

استاندار آذربایجان غربی در افتتاح این مجتمع آموزشی وجود فضا های علمی و آزمایشگاهی را زمینه ساز افزایش سطح علمی دانشگاه عنوان کرد.