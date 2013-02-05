نماز بهترین عامل بازدارنده انحراف است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی عصر دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعات، روسای ستاد و رابطان فرهنگی نماز استان کرمان اظهار داشت: آنچه در قرآن کریم پیرامون نماز به آن اشاره شده، اقامه نماز و گام برداشتن در مسیر برپایی نماز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: انقلاب اسلامی دنیا را متحول کرده و در مسیر جهانی شدن ظهور امام عصر(عج) حرکت می کند و امیدواریم بتوانیم با ایثار و پایداری بیشتر سربازان استوار برای جلوه گری این انقلاب باشیم.

وی افزود: نماز، عظمت مسلمانان و جایگاه آنها را جلوه‌گر می‌کند و تجلی اصلی آن در نماز جمعه است

سعیدی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم حضور قوی و جدی برای نماز اول وقت داشته باشیم، نیاز به اجبار و استفاده از قدرت مدیریتی و نصیحت نیست.

این مسئول بیان داشت: نماز اولویت ماست و این فریضه بهترین راه برای مقابله و بازدارندگی از فسق و فجور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ادامه داد: اگر مدیر جزء نخستین افرادی باشد که در نماز اول وقت حضور پیدا کند، همه کارمندان نیز همراه می‌شوند

سعیدی اظهار داشت: برای اصلاح و مصونیت‌ بخشی در جامعه باید هر چه در توان داریم در پیرامون نماز انجام دهیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه هیچ عملی از اقامه نماز والاتر نیست، افزود: مدت زمان 20 دقیقه ‌ای را که در ادارات برای برپایی نماز اختصاص داده‌اند، حق هر فرد است و باید در این زمان به عبادت و راز و نیاز با پرودگار متعال پرداخته شود.