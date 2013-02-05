بررسی یک شایعه در همدان/ شیر تولیدی وایتکس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، از گذشته ها همیشه شنیده بودیم که طرف به شیر آب می بندد و شیر را به بازار می آورد اما امروزه با تغییر روند و نوع زندگی و پیشرفتهای فناوری، گویا این روند هم تغییر کرده و بنا بر برخی شنیده ها که البته برخی رسانه ها در همدان نیز به آن دامن می زنند، به شیرهای پاستوریزه کارخانه ای بومی در همدان وایتکس اضافه می شود و اینجاست که ناخواسته می گویی، جل الخالق.

آنچه مسلم است اینکه توجه به کیفیت محصولات لبنی با توجه به افزایش قابل توجهی که قیمتهای این گروه از محصولات داشته اند، ضرورتی است که بیشتر از گذشته توجه و نظارت نهادها و مسئولان را می طلبد.

استان همدان با داشتن چندین کارخانه تولید محصولات لبنی جایگاه قابل توجهی در منطقه دارد و این در حالی است که گاه محصولات تولیدی برخی از این کارخانه ها مورد توجه مردم و شهروندان استان قرار نمی گیرد و حتی این روند طوری پیش می رود که مصرف محصولاتی مانند شیرهای بسته بندی تولید کارخانه ای بومی در استان با شک و شبهه های بسیاری همراه شده است.

این امر تا آنجا پیش رفته که بنا بر برخی شایعات شنیده می شود که در شیرهای پاکتی و بسته بندی شده، وایتکس وجود دارد هرچند این امر تاکنون اثبات نشده و از لحاظ عقلانی هم اضافه کردن وایتکس به شیر توجیهی ندارد.

اضافه شدن وایتکس به شیر فایده و توجیه علمی ندارد

در همین زمینه مدیرکل سازمان استاندارد استان همدان شایعه اضافه شدن وایتکس به شیر را صریحا رد می کند و با غیرعلمی دانستن این مسئله می گوید: این ماده شوینده تنها خاصیت ضد عفونی و سفید کننده دارد و اضافه شدن آن به شیر فایده و توجیه علمی ندارد.

فرهاد تیموری با بی پایه و اساس خواندن این شایعه عنوان کرد: هرچند هیچ مصرف کننده ای نمی تواند با استفاده و در اختیار داشتن یک بطری شیر تشخیص دهد که در آن ناخالصی وجود دارد اما این مسئله بسیار بعید است که در کارخانه های لبنی استان همدان چنین اتفاقی بیفتد.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: اگر محصولی از نظر طعم، بو و حتی رنگ از حالت نرمال و طبیعی اش خارج است از همان محصول با همان تاریخ تولید در اختیار سازمان استاندارد قرار دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

تیموری با نادر دانستن احتمال اضافه شدن وایتکس به شیر گفت: ممکن است شیری که از سوی دامداران جمع آوری می شود دستکاری شود، هرچند در این باره هم تاکنون موردی نداشته ایم اما این اتفاق امکان انجام دارد که باید از سوی مرکز بهداشت در این خصوص نظارت صورت پذیرد.

در فرایند پاستوریزه کردن، ناخالصی و آلودگی شیر از بین می رود

تیموری افزود: بار میکروبی شیر خامی که وارد واحدهای فراوری شیر می شود در فرایند پاستوریزه کردن که در درجه حرارت بالایی صورت می گیرد کاملا کاهش می یابد و ناخالصی و آلودگی کاملا از بین می رود.

وی درباره دستور العمل بررسی کیفیت شیر و دیگر محصولات غذایی بیان کرد: در درجه نخست مدیران کنترل کیفیت خط تولید در کارخانه ها با روش های آزمون استاندارد، نمونه ها را آزمایش و نظارت قابل توجهی بر روند کیفی محصول دارند و گزارش ها را برای سازمان استاندارد ارسال می کنند.

مدیر کل سازمان استاندارد استان همدان ادامه داد: همچنین در مرحله بعدی سازمان استاندارد، بازرسی و نمونه برداری ادواری انجام می دهد به این صورت که بازرسان سازمان سرزده وارد واحدهای تولید محصولات غذایی می شوند و اگر ایراد و نقصی مشاهده شود در پرونده واحد تولیدی درج می شود و در برخوردهای قانونی پروانه تولید لغو شده و اجازه تولید به آن واحد داده نمی شود.

وی با اشاره به اجرای طرح بازرسی از محصولات تولیدی در بازار با عنوان طرح «طاها» عنوان کرد: از محصولات غذایی وارد شده به بازار توسط بازرسان سازمان نمونه هایی خریداری می شود و کیفیت محصول مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و در صورت مغایرت محصول تولیدی با استانداردها لازم با واحد تولید کننده رفتار قانونی انجام خواهد شد.

تاکنون اسنادی درباره شایعه وایتکس در شیر ارائه نشده است

در همین باره مدیر نظارت بر مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز اعلام کرد: تاکنون هیچ مستندی مبنی بر اثبات استفاده از سفید کننده ها در شیر ارائه نشده است.

حجت اله کمکی ادامه داد: از طرف دیگر شیرهای خام ورودی به کارخانجات توسط سازمان دامپزشکی و مسئولین فنی چک و پس از تأیید در کارخانه ها، فرآوری و محصولات لبنی تولید می شوند چرا که وجود این ماده در شیر خام به راحتی بوسیله آزمایش (یدومتری) قابل تشخیص است.

وی بیان کرد: البته صحبتهایی در خصوص استفاده از بعضی از مواد شیمیایی برای کنترل اسیدیته و یا کاهش بار میکروبی شیر خام مطرح شده است که این تقلب ها غالبا در کارخانه هااتفاق نمی افتد بلکه ممکن است توسط بعضی از دامداران خرده فروش و یا بعضی افراد که اقدام به جمع آوری شیر به صورت غیراصولی و بدون استفاده از تجهیزات سرد کننده می کنند، اتفاق بیافتد.

این مسئول نظارتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: این افراد اقدام به دوره گردی و جمع آوری شیر از چندین روستا و دامداران خرده فروش می کنند که به ویژه در فصل گرم و به دلیل مجهز نبودن به تجهیزات سرد کننده، دمای شیر در طی مسیر بالا رفته و موجب افزایش اسیدیته و بار میکروبی شیر می شود و برای کاهش اسیدیته شیر امکان استفاده از مواد شیمیایی قلیائی وجود دارد.

مردم نباید سهم لبنیات را از رژیم تغذیه ای خود کاهش دهند

وی عنوان کرد: در صورت احتمال وجود این تقلب نیز این شیرها از طرفی در کارخانه ها شناسایی و عودت داده می شوند و از طرف دیگر رقم بسیار پایینی از شیرهای تولیدی را به خود اختصاص می دهند که مصرف کنندگان محصولات لبنی نباید به این دلیل، سهم لبنیات از رژیم تغذیه ای خود را کاهش دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان همدان نیز در این باره گفت: این شایعه مبتی بر اینکه در شیر وایتکس باشد تاکنون مشاهده نشده است و در حوزه فعالیت این معاونت تا کنون با این موضوع مواجه نشده ایم.

محمد مهدی مجذوبی با اشاره به اینکه این اتفاق نمی تواند صورت گرفته باشد، افزود: از لحاظ علمی این اتفاق که وایتکس در شیر ریخته شود نمی تواند صورت گرفته باشد و توجیه علمی ندارد.