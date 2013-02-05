برنامه سازمان هواپیمایی برای نوروز/ مشکلی در تعداد صندلی پرواز نداریم

حمیدرضا پهلوانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که اغلب ایرلاین‌ها قبل از نوروز پروازهای خود را چارتر می‌کنند و دیگر مسافران برای خرید بلیت با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: چارتر به نوعی شرایط خالی نشدن صندلی‌های هواپیما را تسهیل می کند، البته سازمان به دنبال تعریف فرآیندی است تا اکثر صندلی های هواپیما از سوی مردم و در سیستم رزرواسیون خریداری شود.

وی با تاکید بر اینکه نوروز امسال مشکلی برای تامین صندلی متقاضیان نداریم، اظهار داشت: امیدواریم که با ورود 7 فروند هواپیما به ناوگان حمل و نقل و افزایش تعداد صندلی، همه مسافران بتوانند بلیت تهیه کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اینکه برخی از ایرلاین‌ها اعلام می کنند که هزینه واردات هواپیما با توجه به افزایش هزینه ها صرفه اقتصادی ندارد، گفت: سازمان هواپیمایی تمام تلاش خود را کرده است که این ساختار اقتصادی در ایرلاین‌ها اجرا شود.

پهلوانی خاطر نشان کرد: به همین جهت تمام موافقت‌ها گرفته شده و تمام مسئولانی که در رابطه با تامین منابع ارزی بودند موافقت خود را اعلام کردند، بنابراین مانعی برای ورود هواپیما از سوی دولت وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بستر فراهم شده شرکتها باید در مسایل اقتصادی توان خود را افزایش دهند تا توان واردات هواپیما به کشور را داشته باشند، در غیراین صورت واردات، نوع و سال ساخت هواپیما توسط سازمان تثبیت و تایید شده است و فقط باید اعتبار لازم برای دریافت ارز مورد نظر تامین شود.