سیدمحمدشروین اسبقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نامه تعلیق فدراسیون قایقرانی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این نامه جدیدی نیست و مرتبط به گذشته است. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان پیگیر موضوع تعلیق و اصلاح اساسنامهها هستند. انشالله که این موضوعات به زودی رفع میشود.
وی با بیان اینکه قطعا با اصلاح اساسنامه مشکلات تعلیق فدراسیون قایقرانی رفع خواهد شد، ادامه داد: یکی از موارد رفع تعلیق اصلاح اساسنامه است.
"یکی از 3 شرط کمیته بینالمللی المپیک برای رفع تعلیق فعالیت فدراسیونها بازگشت روسای برکنار شده است." رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در این مورد اظهار داشت: نظر خاصی در این خصوص ندارم. تغییرات در راس فدراسیونها تصمیم وزارتخانه بوده و به نظرم کاری که وزارت مذکور انجام داده، قانونی است.
وی اضافه کرد: البته مستندات این عملکرد قانونی را به فدراسیونهای جهانی و کمیته بینالمللی المپیک ارائه دادهاند تا این مشکلات رفع شود. ضمن اینکه وزارت ورزش و جوانان در اعمال تغییرات در راس فدراسیونهای ورزشی کاری غیر قانونی انجام نداده است که بخواهد در این خصوص تصمیم مجددی اخذ کند.
اسبقیان در خصوص شایعه تغییر در راس فدراسیون قایقرانی، اظهار داشت: این موضوع را تایید نمیکنم و فعلا مورد خاصی در این خصوص نیست. البته اعتقاد دارم وزارت ورزش و جوانان تصمیم گیرنده نهایی است و مطمئنا آن تصمیمی که به صلاح ورزش کشور است، اخذ خواهد شد.
"اگر وزارت ورزش به شما بگوید که از فدراسیون قایقرانی بروید، چه واکنشی نشان میدهید؟" وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، تاکید کرد: وزارت ورزش هر تصمیمی در خصوص روسای فدراسیونها ورزشی بگیرید، باید اجرایی و عملیاتی شود، چراکه سیاستگذار و پاسخگو در خصوص ورزش کشور، وزارتخانه مذکور است.
رئیس فدراسیون قایقرانی ایران با بیان اینکه تابع تصمیمات است، خاطرنشان کرد: البته چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد و ما در فدراسیون قایقرانی کارها و امورات جاری را با قدرت انجام میدهیم؛ اما تصمیم وزارت برای ما محترم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا طی این مدت به دلیل تعلیق فدراسیون و مسائل دیگر، مشکلات زیادی داشتید؟، اظهار داشت: در کار مدیریتی و اجرایی ورزش، سختی وجود دارد. با تجربیاتی که داشتیم، امور را جمع کردیم. کارها طبق روال طبیعی خود در حال پیشروی است.
اسبقیان ادامه داد: تنها بحث کنونی ما همین نامه است که با پیگیریهایی که خودم، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در این خصوص داریم، مشکل حل خواهد شد. همه باید تابع قانون باشیم تا ورزش کشور آسیب نبیند.
"اگر به 7 ماه پیش بازگردیم، مجددا به قایقرانی میآیید؟" وی در جواب به این سوال خبرنگار مهر، تصریح کرد: من تابع تصمیمات وزارت ورزشام؛ چراکه یکی از مدیران این وزارتخانه هستم. این ارگان هر جا و هر زمان صلاح بداند، بدون چون و چرا آن را اجرا خواهم کرد.
رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در پاسخ به این پرسش که حضور شما در وزارت ورزش و جوانان طی روزهای گذشته ارتباطی با شایعه برکناری یا استعفای احتمالی شما ندارد؟، گفت: خیر، ارتباطی ندارد. ضمن اینکه من هم استعفا بده نیستم.
