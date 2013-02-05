سرقت 5 میلیارد تومانی در کرمان/ سارقان طلافروشی را خالی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه هفته گذشته سرقت از طلا فروشی در سه راه شمال و جنوبی شهر کرمان دهان به دهان در بین مردم شهر پیچید اما چون خبر داغتری بین مردم در حال گسترش بود سرقت از طلافروشی در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و رسانه ها نیز به خوبی به این مهم نپرداختند.

در واقع مردم کرمان از بهداشت عمومی و فروش گوشت الاغ به قدری شوک زده بودند که در نیافتند گروهی سارق با صبر و حوصله فراوان و به سادگی توانستند 5 میلیارد تومان طلای یکی از جواهرفروشیهای کرمان را به یغما ببرند.

سرقت از طلا فروشی در کرمان امر بی سابقه ای نیست اما رواج نیز ندارد، کرمان یکی از قطبهای فروش طلا در کشور است و بازار طلا فروشان این شهر شهرت جهانی دارد و آخرین مورد سرقت نیز مربوط می شد به سرقت یک تبعه افغانی غیر مجاز از بازار شهر کرمان که دلیل آن نیز اعتماد بی جای فروشنده به نگهبان طلا فروشی بود.

و در نهایت نیز تبعه خارجی غیرمجاز پس از سرقت متواری شد و دیگر خبری از آن سرقت نشد.

سرقت برنامه ریزی شده از طلا فروشی

اما سرقت از طلا فروشی ایمان در کرمان به نظر می رسد سازمان یافته و از گروهی تبهکار حرفه ای برمی آمده است.

مسئولان هنوز در خصوص چگونگی بروز سرقت اظهار نظردقیقی نکرده اند اما کسبه محلی در این خصوص می گویند که سارقان با استفاده از غفلت و تعطیلی روزهای آخر هفته گذشته و با نقشه ای منظم وارد آزمایشگاه واقع در پشت طلا فروشی می شوند و پس از تعطیلی آزمایشگاه و با خیال راحت اقدام به برش دیوار و گاو صندوق می کنند.

به نظر می رسد سارقان برای سرقت از طلا فروشی وقت بسیار زیادی داشته اند و با خیال راحت این سرقت را انجام داده و درنهایت به هنگام فرار آزمایشگاه را آتش می زنند و متواری می شوند.

ایجاد آتش سوزی پس از اتمام سرقت

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان در این خصوص از حریق آزمایشگاه در شهر کرمان در صبح روز شنبه خبر داد.

محمد حسین مومنی با بیان اینکه حریق آزمایشگاه در خیابان بهشتی در ساعت شش صبح به مرکز پیام این سازمان گزارش شد ،از اعزام سریع نیروها به محل حادثه خبر داد.

وی ادامه داد: این حادثه در پی سرقت مغازه طلافروشی پشت این آزمایشگاه صورت گرفته است.

4.5 کیلو طلا سرقت شده است/ انجام اقدمات پلیسی فوری برای دستگیری سارقان

سرهنگ علیرضا پریور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان نیز در این خصوص می گوید: این سرقت در حقیقت روزهای انتهایی هفته گذشته و در ایام تعطیلات رخ داده است اما گزارش سرقت عملا روز شنبه از سوی صاحب طلا فروشی اطلاع داده شده است.

بازار طلا فروشان کرمان

وی تصریح کرد: در حال حاضر بررسیهای لازم صورت گرفته است و اقدامات پلیس در این خصوص برای دستگیری سارقان در حال انجام است.

سرهنگ پریور ادامه داد: به گفته صاحب طلا فروشی میزان ریالی سرقت پنج میلیارد تومان برآورد شده که معادل 4.5 کیلو طلا است.

عدم رعایت نکات ایمنی به خصوص نصب سیستم مناسب دزدگیر یکی از مهمترین دلایل بروز این سرقت میلیاردی در کرمان محسوب می شود و در این راستا هوشیاری صاحبان سایر جواهر فروشیهای کرمان ضروری است.



