موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول

دکتر بابک مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین جلسه کمیته تخصصی فناوری با تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور دزفول موافقت به عمل آمد.

وی با بیان اینکه این مرکز رشد به صورت تخصصی در حوزه کشاورزی فعالیت خواهد داشت، افزود: حوزه کاری این مرکز رشد با توجه به توانمندی های منطقه در زمینه کشاورزی با تاکید بر گیاهان صنعتی، دارویی، زراعی، گل و گیاهان زینتی، سبزیجات، صیفی جات، مرکبات و فناوری های نوین در عرصه کشاورزی (پرورش قارچ، پرورش ورمی کمپوست، گیاهان گلخانه ای) است.



به گفته رئیس پارک علم و فناوری خوزستان، مجوز راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دزفول مردادماه سال جاری صادر شده و هم اکنون 15 هسته فناور متقاضی ورود به این مرکز هستند.



مختاری تصریح کرد: تاسیس مرکز رشد واحدهای فناور دزفول به عنوان سومین مرکز رشد پارک علم و فناوری خوزستان، حاصل همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و پارک علم وفناوری است.



وی افزود: مرکز رشد واحدهای فناور دزفول در واقع چهارمین مرکز رشد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خوزستان و پنجمین مرکز رشد این استان محسوب می شود.



رئیس پارک علم وفناوری خوزستان از همه پژوهشگران، محققان، اساتید، دانشجویان و نخبگان علمی دعوت کرد با ارائه ایده های دانش محور و بازارپسند خود که قابلیت تجاری سازی دارند بر غنای علمی و کیفی این مرکز بیفزایند.