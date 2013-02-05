به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد پیش از سفر به مصر در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی اظهار کرد: متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود این کار بسیار زشت است.
وی افزود: هنگامی که بنده از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم.
رئیس جمهور تصریح کرد: قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی
احمدی نژاد ادامه داد: کسی تخلف کرده فردی از آن مطلع شده و آن را اعلام کرده به جای اینکه متخلف را دنبال کنیم با کسی که موضوع را اعلام کرده برخورد می شود؟
وی خاطر نشان کرد: این کار بسیار زشت است و شایسته ملت ، جمهوری اسلامی و قوه قضائیه نیست. زمانی که از سفر به مصر برگردم به طور ویژه این موضوع را دنبال می کنم.
در واکنش به بازداشت مرتضوی؛
احمدی نژاد:از سفر برگردم موضوع دستگیری مرتضوی را دنبال می کنم
رئیس جمهور با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی گفت:از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد پیش از سفر به مصر در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی اظهار کرد: متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود این کار بسیار زشت است.
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