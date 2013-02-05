توفیق کابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که پس از بارشهای اخیر در ورزشگاه آزادی به وجود آمده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه برخیها مدعی شدند که تونل ورزشگاه آزادی ریزش کرده است اما نمیدانم چگونه این خبر را منتشر کردهاند زیرا اصلا این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: بعد از بارندگیهای اخیر در برخی نقاط ورزشگاه ریزش آب را داشتیم که این موضوع اصلا تازگی ندارد و همیشه هم وجود داشته است. حتی وزیر ورزش و ترکاشوند، رئیس شرکت توسعه و تجهیز هم در این خصوص چندین بار توضیح دادند. بههرحال اگر موردی هم وجود داشته باشد، بهتر است طوری عنوان شود که رضایت خاطر مردم را هم جلب کند.
مدیر مجموعه ورزشی آزادی در بخش دیگری از صحبتهایش خاطرنشان کرد: سه مشاور بزرگ کشور روی سازههای ورزشگاه آزادی کار میکنند تا همه مشکلات مورد بررسی قرار گیرد. این مشکل به نوعی در بخش مهندسی فوق حرفهای است و اگر انتقادی صورت میگیرد باید پیشنهاد یا راهکاری هم ارائه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای جلوگیری از ریزش آب در نقاط مختلف ورزشگاه فکر اساسی شده، ادامه داد: در این مورد مشاوران بزرگی را به کار گرفتهایم. این یک بحث کارشناسی است و آنها بعد از بررسی درباره مقاومسازی و بازسازی اساسی ورزشگاه نظرات خود را ارائه میکنند. فکر میکنم آنها تا اسفندماه اعلام نظر کنند و بعد از تعطیلات عید هم با تامین بودجه کار بازسازی را شروع کنیم.
کابلی با بیان اینکه مشکلی به لحاظ بودجه برای نگهداری ورزشگاه آزادی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر مشکلی هم وجود داشته باشد، حاد و خاص نیست و مشکلات عمومی اعتبارات خواهد بود.
وی همچنین اضافه کرد: از طرفی تا زمانی که مشاوران ما نظرات خود را درباره بازسازی ورزشگاه اعلام نکنند، نمیتوانیم در خصوص میزان بودجه مورد نیاز در این باره اظهار نظر کنیم.
مدیر مجموعه ورزشی آزادی با اشاره به وضعیت مناسب چمن این ورزشگاه تاکید کرد: حدود ده و نیم سال از عمر این چمن میگذرد و به جرات میتوان گفت بهترین چمن در سطح منطقه است. تنها بحثی که با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داریم این است که فاصله سه روزه بین بازیها را رعایت کنند تا چمن استراحت کند.
وی در این باره افزود: شرایط این چمن با سایر ورزشگاهها فرق میکند و اگر در زمستان هم سبز باقی مانده به این خاطر است که زیرسازیهای خاص خود را دارد و در زیر چمن لولههای آب گرم وجود دارند. ضمن این که هر ماه از بخشهای مختلف آن نمونهبرداری میشود تا مشخص شود با توجه به شرایط آب و هوایی کدام نوع کود و سم برای آن به کار برده شود.
کابلی در پایان در خصوص بازسازی کلی مجموعه ورزشی آزادی گفت: این مجموعه بیش از 37 سال قدمت دارد و به طور مستمر در بخشهای مختلف آن بازسازی صورت میگیرد ولی بیشترین نیاز این روزها به ورزشگاه یکصد هزار نفری بازمیگردد که مشاورین در خصوص بازسازی آن اظهار نظر خواهند کرد.
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