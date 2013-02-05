روابط ایران و مصر معادلات را به نفع کشورها تغییر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور پیش از سفر به مصر در پاسخ به سوالی درباره این سفر اظهار کرد: اطلاع دارید که سفر من به مصر برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری های اسلامی صورت می گیرد که از جمهوری اسلامی ایران دعوت رسمی شده و کشورمان نیز این دعوت را پذیرفته است.

وی افزود: البته چون اولین سفر یک مقام رسمی ایران در سطح رئیس جمهور بعد از 34-35 سال به مصر انجام می شود قطعاً روابط دو کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

احمدی نژاد با بیان اینکه امروز منطقه ما از جمله مصر و مجموعه جهان بشریت در حال تحول اساسی است، تصریح کرد: رسیدن به برنامه و عمل مشترک برای مدیریت تحول مساله اصلی است که سعی می کنیم در سازمان همکاری های اسلامی هم نظر جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده و هم به یک ایده و نقطه نظر مشترک دست یابیم.

وی ادامه داد: در سفر به مصر دیدارهایی با مسئولان سیاسی، علما، دانشگاهیان، نخبگان و خبرنگاران خواهیم داشت و سعی می کنیم که زمینه همکاری ایران و مصر به عنوان دو کشور بزرگ و تاریخی که از نیروی انسانی متخصص و توانمندی برخوردارند را فراهم کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه جایگاه دو کشور ایران و مصر در جهان بسیار برجسته است، یادآور شد: اگر همکاری و همگرایی بین ایران و مصر در منطقه و جهان اتفاق بیافتد بسیاری از معادلات به نفع کشورها تغییر جهت خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی سفر ما در متن انجام می شود و حاشیه چندانی نخواهد داشت. از خدای متعال می خواهیم که بتوانیم گام هایی در جهت منافع و عزت ملت ها در سفر به مصر برداریم.