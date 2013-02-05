کرایه تاکسی در کرمان افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان با حضور اعضا برگزار شد، علی مهاجری رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، در این نشست ضمن تبریک ایام‌الله دهه‌ی فجر، در خصوص افزایش قیمت کرایه‌ تاکسی‌ها با بیان اینکه در انتهای سال‌جاری هیچ‌گونه افزایش قیمت کرایه‌ تاکسی صورت نمی‌گیرد؛ اظهار داشت: افزایش قیمت کرایه‌ تاکسی، ابتدا باید در شورای سازمان تاکسیرانی که به ریاست استاندار کرمان یا معاون عمرانی استاندار برگزار می‌شود؛ مطرح و تصمیم‌گیری شود و سپس شورای شهر بررسی و اعلام نظر نهایی می‌نماید.

ابوالقاسم سیف‌الهی، شهردار کرمان نیز در این نشست به آذین‌بندی و نورافشانی شهر کرمان به مناسبت ایام‌الله دهه‌ فجر اشاره کرد و گفت: امسال حجم آذین‌بندی و نورافشانی شهر، بیش‌تر از سال‌های گذشته است.

وی از نورپردازی بلوار جمهوری اسلامی به مناسبت ایام‌الله دهه‌ فجر خبر داد و گفت: نیمی از طول بلوار جمهوری اسلامی با لامپ‌های «ال ـ ای ـ دی» چراغانی شده است و مابقی این مسیر نیز به زودی نورافشانی می شود.

کلنگ زنی گود خشت مالها توسط سرمایه گذار خارجی

سیف‌الهی در عین حال خاطر نشان کرد: در هنگام بارندگی جهت جلوگیری از اتصال برق و بروز مشکلات و خطرات بعدی، لامپ‌ها و حتی آب‌نماها را خاموش می‌کنیم.

وی هم‌چنین از قطعی شدن کلنگ‌زنی گود خشت‌مال‌ها در 12 اسفند ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: طی جلسه‌ای که با حضور نماینده‌ سرمایه‌گذار برگزار شد؛ مقرر شد سنگ‌بنای این پروژه در 12 اسفند ماه سال جاری با حضور مسئولان دولتی و سرمایه‌گذار، گذاشته شود.

رونق پیست کارتینگ کرمان/ ایجاد جمعه بازار خودرو

سیف‌الهی به راه‌اندازی جمعه بازار خودرو در جنگل قائم نیز اشاره و خاطرنشان کرد: معمولا در همه‌ی شهرها، شهرداری‌ها بانی برپایی جمعه بازار خودرو هستند؛ ضمن این‌که جمعه بازار خودرو باعث سلامت بازار خودرو می‌شود.

وی افزود: هم‌چنین راه‌اندازی جمعه بازار خودرو در جنگل قائم جنب پیست کارتینگ، موجب افزایش رونق پیست کارتینگ است.

در این نشست هم‌چنین رؤسای کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر کرمان به بیان آخرین مصوبات کمیسیون‌ها جهت تصویب نهایی در شورای عمومی پرداختند.

فعالیتهای قرآنی در شهر کرمان

زهرا ایرانمنش رئیس کمیسیون بانوان، جوانان و مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر، در این نشست با اشاره به تغییر مدیریت فرهنگ‌سرای کوثر، ضمن تقدیر از فعالیت‌های "صفیه حسینی‌نژاد" مدیر سابق این فرهنگ‌سرا، اظهار امیدواری کرد: حجت‌السلام "رضا حسنی" همان برنامه‌ریزی خوبی را که در فرهنگ‌سرای جان جهان داشته است؛ در فرهنگ‌سرای کوثر نیز ادامه دهد.

زهرا لری رئیس کمیسیون فرهنگ و رفاه اجتماعی هم در این نشست بر همت همه جانبه‌ شهرداری برای توسعه‌ فعالیت‌های قرآنی تاکید و از شهرداری در خصوص اهتمام کافی در زمینه‌ تبلیغات نمایشگاه قرآن تقدیر کرد.

وی هم‌چنین اظهار داشت که کمیسیون فرهنگ، زمان تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌ خوارزمی را 29 بهمن در شورای اسلامی شهر کرمان تعیین کرده است.

فتح‌الله مویدی رئیس کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر، هم در این نشست از تصویب افزایش کرایه‌‌ اتوبوس‌های شهر از 750 به هزار ریال، در شورای سازمان اتوبوس‌رانی از ابتدای سال آینده خبر داد.

وی در خصوص اصلاح بودجه‌ شهرداری‌های مناطق یک، سه و چهار نیز توضیحاتی ارائه کرد.

لازم به ذکر است؛ در اجرای مصوبات، رعایت ماده‌ی 89 اصلاحی مورخ 82.7.6 قانون شوراهای اسلامی الزامی است.