برگزاری " جشن 10 شب ،10 مسجد" در گرگان

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح در ایام دهه فجر در 10 مسجد شاخص مرکز و برخی شهرستانهای استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه مسجد محوری و روستا محوری از ویژگیهای برنامه های دهه فجر سالجاری در استان است، اظهار داشت: در این راستا برگزاری جشن های انقلاب درمساجد و روستاها در دستور کارقرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید به ابعاد مختلف در مساجد توجه شود، یادآورشد: باید محورهای مختلفی مورد تاکید قرار گیرد تا سبب جذب قشرهای مختلف به مساجد شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در دهه فجر سالجاری بیش از 100 برنامه فرهنگی و مذهبی طراحی شده که در هیئتهای مذهبی و مساجد اجرا می شود.

وی برگزاری جشن ها، همایش های انقلاب، نشست تشکل های دینی و کانون مداحان و گفتمان های دینی را از جمله برنامه ها برشمرد.

حجت الاسلام ولی نژاد بر لزوم مشارکت پرشور در راهپیمایی دهه فجر تاکید کرد و گفت: انشاء الله با برنامه های پیش بینی شده شاهد حضور گسترده مردم در این حماسه خواهیم بود.