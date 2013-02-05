ارتش سوریه هرگز شکست نمی خورد/تروریستها از اسرائیل دستور می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، فهد جاسم الفریج وزیر دفاع سوریه در گفتگو با تلویزیون رسمی سوریه اظهار داشت: تجاوز اسرائیل به مرکز پژوهش های علمی سوریه در واکنش به مقابله ارتش سوریه با گروه های مسلح انجام شد.

وی با بیان این مطلب افزود: ارتش سوریه که برای مقابله با دشمن اسرائیلی آماده شده است، ثابت کرده است که ارتشی قدرتمند و آموزش دیده است و هرگز شکست نخواهد خورد.

فهد جاسم الفریج خاطر نشان کرد: اسرائیل به گروه های مسلح در سوریه دستور داده است که تجهیزات دفاع هوایی سوریه را هدف قرار دهد و آنها را از کار بیندازد، زیرا اسرائیلی ها به خوبی می دانند نیروی هوایی سوریه از چه توان بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: هدف گروه های تروریستی تخریب کامل میهن و هدف قرار دادن زندگی شهروندان سوری و مختل کردن زندگی روزمره آنها است. این گروه ها از ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق مختلف سوریه جلوگیری می کنند.

وزیر دفاع سوریه خاطر نشان کرد: کشتار و تخریب به نفع اصلاحات یا پیشرفت کشور نیست، بلکه تنها به نفع دشمنان سوریه است.

فهد جاسم الفریج اظهار داشت : نیروهای مسلح تمام تلاش خود را برای دفاع از تاسیسات اقتصادی و خدماتی و ارسال کمک های غذایی به شهروندان به کار خواهد گرفت.

وی در ادامه گفت : نیروهای مسلح ارتش با احتیاط وارد مناطق تحت اشغال گروه های مسلح می شود تا حجم کشتار و تخریب و خسارتهای جانی و مالی در این مناطق کاهش یابد و جان سربازان و شهروندان حفظ شود.

الفریج خاطرنشان کرد: اراضی جمهوری عربی سوریه یکپارچه و متحد باقی خواهد ماند و تروریست ها هرگز نخواهند توانست بخش هایی از آن را جدا کنند.

وزیر دفاع سوریه در ادامه سخنان خود گفت : نیروهای مسلح ارتش سوریه گاهی برای اینکه زندگی سربازان سوری به خطر نیفتد از ورود به برخی نقاط نظامی چشم پوشی می کند.

وی خاطرنشان کرد: ارتش عربی سوریه هیچ وقت وارد اردوگاه الیرموک نشده است، بلکه گروه های مسلح به دستور اسرائیل برای ورود به این اردوگاه توطئه چینی کردند تا سوریه را در تنگنا قرار دهند.