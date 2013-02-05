به گزارش خبرنگار مهر، پس از خداحافظی سیدمهدی رحمتی از تیم ملی و حضور نیافتن دانیل داوری در اردوی تیم ملی، درحال حاضر رحمان احمدی، علیرضا حقیقی و شهاب گردان در تمرینات آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با لبنان حضور دارند.
در این شرایط کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین اظهار نظر خود در مورد وضعیت دروازهبانان تیم ملی از رحمان احمدی به عنوان دروازهبان شماره یک تیم ملی در دیدار با لبنان نام برد.
وی همچنین با بیان اینکه خیالش از بابت دروازه این تیم راحت است در پاسخ به این پرسش که اگر رحمتی قبول کند اشتباه کرده آیا فرصتی برای بازگشت به تیم ملی خواهد داشت، گفت: برخیها برداشتشان این بود من از رفتن رحمتی استقبال کردم اما این صحیح نیست. ضمن اینکه رحمتی با تصمیمش مرا غافلگیر کرد و مردم هم شوکه شدند.
کیروش ادامه داد: به خاطر اینکه رحمتی این تصمیم را خصوصی گرفت و بدون مشورت و تصمیم با من بود نمیتوانم در موردش عمومی صحبت کنم. وقتی ایشان به تنهایی تصمیم به کنارهگیری از تیم ملی گرفته است چرا من باید در مورد آن صحبت کنم. من به عنوان سرمربی اطمینان دارم تمام بازیکنانی که در تیم ملی هستند می توانند عملکرد خوبی داشته باشند.
دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و لبنان در چارچوب رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا از ساعت 15:30 روز چهارشنبه 18 بهمنماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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