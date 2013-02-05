به اندازه 20 فدارسیون فعالیت داشتیم!

علی مجدآرا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برگزاری دوره بینالمللی مدیریت و رهبری در ورزشهای همگانی که در تهران برگزار میشود، گفت: این سومین دوره مدیریت استراتژیک ورزش همگانی است که تحت عنوان CLC زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار میشود. این دوره معمولا سالی یک بار در دنیا برگزار میشود و این بار دو مدرس خارجی هم در تهران تدریس میکنند.
وی افزود: با توجه به این که من و خانم نوحی در کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی عضو هستیم، توانستیم این کلاس را در ایران برگزار کنیم. البته در سال 91 سه دوره دیگر مختلف بین المللی داشتیم و در مجموع 135 دوره ورزشی در انجمنهای مختلف برگزار کردهایم. به جرات فعایت ما از لحاظ کلاسهای آموزشی و رویدادها به اندازه 20 فدراسیون ورزشی است.
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی ادامه داد: در این کلاس 100 نفر دوره مدیریت استراتژیک را میگذرانند که در این بین 30 نفر از آموزش و پرورش، 15 نفر از نیروهای مسلح و بقیه افراد هم از وزارت ورزش، ریاست جمهوری و دیگر ارگانها هستند که زیر نظر دکتر کاپوستین از آلمان، دکتر جن سن از دانمارک و چهار مدرس ایرانی به مدت یک هفته این دوره را سپری میکنند.
وی با بیان این که در پایان این دوره حاضران در کلاس آزمون شفاهی را سپری خواهند کرد، یادآور شد: ما سند توسعه ورزشهای همگانی را داشتهایم که تاکنون دو برابر انتظارات قبلی رو به جلو حرکت کردیم. ضمن اینکه 23 انجمن زیر نظر این فدراسیون فعال هستند و در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال هم 40 تا 50 کلاس دیگر برگزار خواهیم کرد.
مجدآرا در پایان در مورد تعامل با نهادهای دیگر گفت: در شورای راهبردی ما از همه وزارتها و نهادها حضور دارند. در واقع تصمیمهای استراتژیک ما با همکاری همه نهادها است.
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