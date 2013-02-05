اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی همزمان با دهه مبارک فجر در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان ضمن تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ستاد برگزاری دهه فجر امسال نیز مانند سال های گذشته با برنامه های گوناگون خود میزبان مردم ولایتمدار ایران در جای جای میهن اسلامی خواهد بود.

وی افزود: یکی از کمیته هایی که در این ستاد فعالیت دارد، کمیته نیروهای مسلح است که در سال جاری مسئولیت آن در استان کرمان به نیروی انتظامی واگذار شده است.

وی بیان کرد: فرماندهی انتظامی کرمان به عنوان دبیر کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر استان سعی دارد تا با تدوین و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ... این دهه را با شکوه تر از سال های گذشته برگزار کند.

این مسئول خاطر نشان کرد: برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح ، برگزاری مسابقات ورزشی و همچنین مسابقات تیراندازی با حضور تیم هایی از ارتش، سپاه و پلیس استان کرمان از جمله این برنامه هاست.

دبیر کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر استان در ادامه اظهار داشت: جلسه جشن اخوت بین فرماندهان و مدیران سطوح مختلف نیروهای مسلح در استان کرمان نیز به میزبانی سپاه برگزار خواهد شد.

سردار چناریان با اشاره به زیارت و گلباران مزار شهدا در ایام دهه فجر گفت: نیروهای مسلح استان نیز همگام با آحاد مردم ولایت مدار کرمان، در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت کرده و بار دیگر با رهبر فرزانه انقلاب تجدید میثاق خواهند نمود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در این ایام طرح های ویژه ترافیکی و امنیتی از سوی نیروی انتظامی استان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.