زباله رودخانه "آقبلاغ" را آلوده کرد/ مرگ موجودات آبزی

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه آقبلاغ یکی از رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن است که در مسیر تالاب گندمان تا تالاب چغاخور قرار دارد.

این رودخانه به خاطر تامین آب کشاورزی روستاهای پایین دست تالاب چغاخور، تامین آب دام و تامین آب تالاب گندمان و ... اهمیت بسیار زیادی در منطقه دارد.

این رودخانه از کنار یکی از مناطق گردشگری و مذهبی چهارمحال و بختیاری(امامزاده حمزه علی) می گذرد و مسافران بسیاری در تابستان و بهار ازاین منطقه دیدن می کنند.

هم اکنون رودخانه مملو از زباله های مختلف است که این رودخانه زیبا را فرا گرفته و موجب آلودگی آب آن شده است.

وجود زیاد زباله ها تاثیر بالایی درکدر شدن رنگ رودخانه داشته و زندگی موجودات آبزی رودخانه و غیر آبزی حاشیه رودخانه را به خاطر انداخته است.

فعال محیط زیست و منابع طبیعی در گفتگوبا خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: رودخانه آقبلاغ رودخانه ای است که آب مازاد تالاب چغاخور به اراضی روستاهای پایین دست تالاب چغاخور مانند اراضی روستاهای بلداجی، کلبیبک، آقبلاغ و روستاهای حاشیه رودخانه انتقال می دهد.

هومان خاکپور ادامه داد: این رودخانه آب کشاورزی و هم آب مورد نیاز دام روستاهای حاشیه رودخانه وهمچنین آب تالاب گندمان را تامین می کند.

مرگ کامل رودخانه در اثر احداث سد

وی تاکید کرد: مشکلی که در این خصوص می توان به آن توجه داشت زمانی بود که(حدود دهه 60) تالاب چغاخور به عنوان یکی مخزن ذخیره آب قلمداد شد.

وی ادامه داد: احداث سد بر روی تالا چغاخور و تبدیل تالاب به یک دریاچه ذخیره آب برای انتقال آب به بخش مرکزی بروجن( دشت بروجن، دشت سفید دشت، دشت فرادنبه) موجب ایجاد مشکلات در حوزه محیط زیست و حیات رودخانه آقبلاغ و تالاب گندمان شد.

از بین رفتن موجودات آبزی رودخانه

وی گفت: احداث سد به شدت حیات رودخانه آقبلاغ را تحت تاثیر قرار داد ومی توان گفت موجب مرگ کامل رودخانه شد و تمام آبزیانی که در این رودخانه به بصورت طبیعی زنگی می کردند از بین رفتند.

خسارت به تالاب گندمان

وی تصریح کرد: احداث سد به شدت دبی آب رودخانه را پایین آورد و خسارت شدیدی روی تالاب گندمان گذاشت و موجب خشکی تالاب گندمان شد.

این کارشناس منابع طبیعی یادآور شد: خود رودخانه و اکوسیستم رودخانه تحت تاثیر قرار گرفت و رودخانه دچار یک مرگ و نابودی قرار گرفت.

کندی حرکت آب رودخانه آقبلاغ

وی با بیان اینکه منطقه رودخانه آق بلاغ منطقه گردشگری است، گفت: حرکت آب رودخانه در اثر احدات سد کند شد و جابجایی آن کم شد و ریختن زباله ها توسط مسافران و عدم جابجایی زباله ها موجب آلودگی رودخانه شد.

زباله ها می تواند آب شرب روستاها را تحت تاثیر قرار دهد

خاکپور گفت: بسیاری از مسافران در خصوص ریختن زباله به رودخانه رعایت نکردند و رودخانه نیز آبی برای جابه جایی زباله ها نداشت و این موجب شده است رودخانه مملو از زباله باشد.

وی تاکید کرد: وجود زباله می تواند به مرور موجب آلودگی منابع آبی و خاکی منطقه شود و آب کشاورزی و آب شرب بسیاری از روستاهای پایین دست را تحت تاثیر قرار دهد.