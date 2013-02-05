۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۵

موسی علی:

40 طرح عمرانی در ارزوئیه بهره برداری شد

ارزوئیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ارزوئیه گفت: 40 طرح عمرانی، بهداشتی، آموزشی و کشاورزی در ایام الله دهه فجر با حضور استاندار کرمان در این شهرستان بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین موسی علی افزود: تمامی این طرح ها با 300 میلیارد ریال اعتبار اجرا و بهره برداری شد.

وی اظهار کرد: آبرسانی مجتمع چیل آباد شامل روستاهای محمودآباد، حیدرآباد و حسین آباد یکی از این طرح ها بود که با 25 میلیارد ریال هزینه بهره برداری شد.

موسی علی ادامه داد: همچنین با بهره برداری از این مجتمع بیش از چهار هزار نفر در این روستاها از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شدند.

وی دیگر طرح های بهره برداری شده در شهرستان ارزوئیه را شامل اورژانس روستای وکیل آباد، طرح پرورش ماهیان گرمابی، آبیاری تحت فشار و همچنین بهره برداری کارخانه فرآوری کرومیت عنوان کرد.
