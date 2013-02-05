طرحی برای مهار یارانه تورمی/برخی دوستان منطقه ای ما کمتر از دشمنان نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه دوشنبه در سلسله نشست‌های استراتژی‌های کاربردی در دهه پیشرفت و عدالت که در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به طرح‌های خود برای حضور احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، اظهار داشت: طرح‌های اقتصادی من همانند جزایر جداگانه‌ای نیستند و وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند مجموعه به هم مرتبطی را تشکیل می‌دهند که در پس همه این برنامه‌ها مباحث معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی وجود دارد.



اجرای طرح فدرالیزم اقتصادی مهم‌ترین برنامه اقتصادیم است



وی گفت: اجرای طرح فدرالیزم اقتصادی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من در بعد اقتصادی در کشور خواهد بود و در این راستا معتقدیم باید ظرفیت سازی مدیریتی به درستی صورت گیرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: معتقدم ما باید نظام وظیفه را به سمت حرفه‌ای پیش ببریم، چرا که این سیستم فعلی کارآمدی خود را در اکثر کشورهای دنیا از دست داده است.



وی یکی دیگر از برنامه‌های خود را تغییر دادن یارانه‌های تورمی به یارانه‌های تولیدی برشمرد و گفت: هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید ادامه یابد، اما باید یارانه‌های تورمی تبدیل به یارانه‌های درآمدی شود.



رضایی با بیان اینکه ما دو نوع یارانه داریم اظهار داشت: یارانه تورمی امروز در کشور در حال اجرا است که یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و مردم آن را خرج می‌کنند و در این شرایط تقاضایی قبل از تولید شکل می‌گیرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: وقتی تقاضا قبل از تولید شکل گیرد به معنای آن است که ما با پول وارد بازاری شده‌ایم که مازاد تولید شکل نگرفته که در این صورت شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و ارزش واقعی پول نیز کاهش می‌یابد.



یارانه‌های تورمی را به سمت یارانه‌های درآمدی ببریم



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: وقیت قیمت‌ها افزایش می‌یابد پولی که به مردم داده می‌شود ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد و امروز شاهدیم که قدرت خرید 45 هزار تومان بهمن 91 برابر قدرت خرید 15 هزار تومان سال 90 است و واقعیت آن است که تنها یک سوم آن پول باقی مانده است.



وی با بیان اینکه در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت در این شرایط نه راه عقب و نه راه جلو دارد و به عبارتی گیر کرده است، افزود: مجلس مانع از ادامه راه شده که باید راه حلی به دولت داد و من معتقدم که این طرح را باید ادامه داد اما ریل می‌بایست جابجا شود و یارانه‌های تورمی باید به سمت یارانه‌های درآمدی برود.



وی عنوان کرد: در این طرح، پول باید به مردم داده و در حساب آنها واریز شود، اما باید حساب سرمایه گذاری و تولید ایجاد شده که وقتی این کار صورت گیرد دولت مبلغی را از صندوق توسعه ملی به خانواده‌ها می‌دهد که به سمت تولید و اشتغال می‌رود و با سودی به خانواده‌ها باز می‌گردد.



وی ابراز داشت: با اجرای این طرح تولید و اشتغال حل خواهد، گرچه ممکن است در 6 ماهه اول، پولی دست خانواده‌ها نیاید اما مانع تورم و باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.



وی با بیان اینکه امروز 40 هزار میلیارد تومان یارانه داده می‌شود افزود: اگر سه سال این مبلغ به سمت اقتصاد رود 120 هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر همین مبلغ از صندوق توسعه ملی اضافه شود 240 هزار ملیارد تومان خواهد شد که این مبلغ در طول سه سال به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران را دگرگون خواهد کرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با اجرای این طرح در پایان سه سال هر خانواده 6 میلیون تومان پس انداز دارد و در پایان سه سال اول هم می‌توانند قرض الحسنه دولت را برگردانند.



شرایط سالهای بعد کشور بسیار سخت خواهد بود



وی عنوان کرد: شرایط امسال و سالهای آینده شرایط بسیار سخت تری خواهد بود و در این راستا کسانی که با گذشته می‌خواهند آینده را بسازند اشتباه بزرگ آن‌ها این است که به جز مسائل گذشته را نمی‌توانند در برنامه‌ها دخالت دهند، اما کسانی که امروز و آینده را ببینند و بر اساس آن برنامه ریزی کنند به موفقیت‌های بیشتری خواهند رسید.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیشرفت تنها پیشرفت اقتصادی نیست و این پیشرفت باید هم در عرصه مادی و هم معنوی باشد ابراز داشت: امروز ما در جنبه‌های مختلف عقب افتادگی داریم از جمله صحنه اخلاق که صحنه دیروز مجلس که در واقع نمایش اخلاق بود و باید برای آن گریه کرد.



طرح دشمنان ساقط کردن ارزش پول ملی است



وی با بیان اینکه ما در اقتصاد، معیشت و سلامت عقب افتادگی جدیدی داریم، اظهار داشت: طرح دشمنان ما این است که ارزش پول ملی ما را ساقط کنند و در این راستا تلاش می‌کنند تا در سال آینده هزار تومان به 100 تومان سال 90 تبدیل شود و البته این مسیر طبیعی است چرا که ما از دشمنان انتظار یاری نداریم.



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس ادامه داد: برخی از کشور‌ها همانند ترکیه و عربستان که از دوستان ما به شمار می‌روند امروز کمتر از دشمنان ما رفتار نمی‌کنند و بخاطر حسادت و مسائل دیگر رقابت بی‌دلیلی را با ما آغاز کردند.



وی گفت: امروز دوستان ما هم در منطقه راضی نیستند ما به قله سعود کنیم و در این راستا هر چند وقت یکبار به دنبال ایجاد چالش هستند و همه این موارد یک هدف بیشتر ندارد و در واقع دشمنان ناراحت هستند که ملت ایران به زندگی آرمانی دست یابند.



باید برای زندگی، اقتصاد و اخلاق مردم برنامه ریزی واقعی داشت



رضایی تصریح کرد: ما باید مسائل را جدی بگیریم و باید برای زندگی، اقتصاد و اخلاق مردم برنامه ریزی واقعی و بدون شعار زدگی داشته باشیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه ظرفیت‌های کشور از جنبه‌های مادی و انسانی بیشتر از کشورهای دیگر است افزود: امروز 80 درصد ثروت ملل را ثروت غیر فیزیکی تشکیل می‌دهد که‌‌ همان فکر، ایده، تجریه و دانش است که در گذشته این آمار بر عکس بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دهه پیشرفت و عدالت به درستی از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است افزود: ما پیشرفت و عدالت را برای ساختن یک جامعه آرمانی و مطلوب می‌خواهیم.



رضایی با بیان اینکه ما امروز از ایستگاه اول و دوم انقلاب عبور کرده‌ایم و وارد ایستگاه سوم شدیم، اظهار داشت: ایستگاه اول سیاست، ایستگاه دوم قدرت و ایستگاه سوم زندگی، اقتصاد، اخلاق و به تعبیری پیشرفت و عدالت است.



وی افزود: ایستگاه اول که‌‌ همان قدرت است به همراه استبداد و استعمار در دست رژیم شاه بود که با وقوع انقلاب اسلامی فتح و به طور کلی بازسازی و نوسازی شد و ما توانستیم با عبور از این ایستگاه به سمت قدرت دفاعی و امنیتی حرکت کنیم.



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس عنوان کرد: ما اگر فقط سیاست را داشتیم، اما فاقد قدرت بودیم همانند ژاپن تحت سلطه کشور دیگری همانند آمریکا بودیم.



وی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ما قبل از اینکه به فکر قدرت دفاعی خود بیفتیم دشمنان حمله کرده و ۵ استان ما در اختیار گرفتند و این امر در حقیقت آزمون بسیار مهمی بود که اگر ما در ایستگاه دوم باقی می‌ماندیم، اگر جمهوری اسلامی هم در ایران حفظ می‌شد باید تحت قدرت آمریکایی‌ها و یا بین الملل به زندگی خود ادامه می‌دادیم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: با به دست آوردن ایستگاه دوم به سمت ایستگاه سوم حرکت کردیم و امروز بعد از 20 سال سه دولتی که بر سر کار امدند همه تلاش‌های خود را در این زمینه انجام دادند تا زندگی مطلوب و اقتصاد پیشرفته و اخلاق درست را در جامعه بوجود بیاورند که در این راستا اگر ما ایستگاه سوم را هم فتح کنیم به نوک قله رسیده‌ایم.



دشمنان با تحریم می‌خواهند حرکت ما را متوقف کنند



وی با بیان اینکه رفتن به سمت ایستگاه سوم‌‌ همان شعار پیشرفت و عدالت است، ابراز داشت: امروز دشمنان در میانه راه دست به درگیری بر علیه ما زدند و با تهاجمات فرهنگی و اعمال تحریم‌ها قصد دارند که حرکت ما را متوقف کنند.



رضایی اضافه کرد: امروز که با این حجم درگیری‌ها از سوی دشمنان مواجه هستیم، باید علیه آن‌ها مبارزه کنیم تا بستر سعود به قله فراهم شود.



قبول قطعنامه 598 شاهکار سیاسی حضرت امام خمینی (ره) بود



وی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در خصوص نحوه قبول قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی ایران گفت: قبول قطعنامه 598 شاهکار سیاسی حضرت امام خمینی(ره) بود. چرا که پذیرش این قطعنامه یک توطئه را خنثی کرد.



فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس افزود: هنگامی که امام قطعنامه را پذیرفت شعار صلح طلبی از بعثی‌ها گرفته شد و به سمت ایران آمد و در مقابل شعار جنگ طلبی به سمت آن‌ها رفت.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص وقفه یک ساله از سوی ایران برای پذیرش قطعنامه 598 گفت: این فاصله برای این بود تا کمیته تعیین متجاوز شفاف‌تر شود همچنین یکی دیگر از دلایل این بود که ما بتوانیم امتیازات بیشتری بگیریم.



وی با بیان اینکه قبول قطعنامه از سوی ایران پیام صداقت به جهانیان داشت، افزود: همچنین قبول قطعنامه این پیام به مردم را داشت که به سوی جبهه‌ها سرازیر شوند چرا که اگر امام قطعنامه 598 را نپذیرفته بود و مردم به حرکت در نمی‌آمدند معلوم نبود سرنوشت جنگ چه می‌شد.



رضایی گفت: در آن زمان به محض اینکه امام قطعنامه را پذیرفت وضعیت جبهه‌ها دچار تحول زیادی شد و به حدی نیرو و امکانات به سوی جبهه‌ها آمد که نمی‌توانستیم آن‌ها را سازماندهی کنیم.

