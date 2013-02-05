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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

لطفی:

حضور مردم ولایت مدار ایلام در روزهای انقلاب نشانه وفاداری به نظام است

حضور مردم ولایت مدار ایلام در روزهای انقلاب نشانه وفاداری به نظام است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: حضور مردم ولایت مدار ایلام در روزهای انقلاب نشانه وفاداری به نظام بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی عصر دوشنبه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با خانواده 2 شهید انقلاب اسلامی اسدالله شیرخانی و شیرزاد عبداللهی دیدار کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم استان ایلام در لبیک به ندای امام خمینی (ره) در دوران انقلاب اسلامی در کشور پیشتاز بوده اند، گفت: حضور مردم انقلابی و ولایت مدار استان ایلام در روزهای انقلاب و راهپیمایی علیه رژیم ستم شاهی و تقدیم شهدای گرانقدر نشانه وفاداری مردم این خطه مرزی به امام خمینی (ره) و نظام اسلامی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این دیدار با قدردانی از خانواده های معظم شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن پاسداری از ارزش های دینی و انقلابی گفت: شهدای دوران انقلاب اسلامی با تقدیم خون خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند.

شهیدان اسدالله شیر خانی و شیرزاد عبداللهی در شهریور ماه 1357در تظاهرات علیه رژیم ستم شاهی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 1809057

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