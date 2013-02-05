رئیس جدید هیئت هندبال قم معرفی شد/ طباطبایی چهار سال دیگر ماند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای واجد شرایط رأی دادن با حضور در مجمع انتخابات هیئت هندبال قم که شامگاه سه‌شنبه در حضور جلال کوزه گری رئیس فدراسیون والیبال و عباس جهان‌بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و سایر اعضای این مجمع در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، سیدعلیرضا طباطبایی را برای ریاست هیئت هندبال قم برگزیدند.



مجمع انتخابات هیئت هندبال استان قم با صحبت‌های مقدماتی عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم آغاز شد که وی در آغاز از تلاش‌های هیئت هندبال در دوران مسئولیت رئیس سابق هیئت یعنی سیدعلیرضا طباطبایی تقدیر کرد و از پیشرفت های این رشته تقدیر کرد و خواستار تلاش برای توسعه بیش از پیش آن با توجه به پتانسیل خوبی که در قم دارد، شد.



ارائه گزارش رئیس سابق هیئت در حضور رئیس فدراسیون هندبال



در ادامه این مجمع سیدعلیرضا طباطبایی رئیس سابق هیئت گزارشی کامل از اقدامات صورت گرفت در مسیر توسعه هندبال قم در سال‌های اخیر و به خصوص در دوران ریاست خود ارائه کرد و بیان داشت: برگزاری کلاس‌های آموزش، اعزام به رقابت‌های کشور و همچنین برگزاری مسابقات لیگ‌ استانی که طراوت خاصی به این رشته داده است و از همه مهمتر حضور در لیگ کشور از جمله اقدامات صورت گرفته است.



16 رای اعضای مجمع به رئیس جدید هیئت هندبال



از بین نفراتی که به عنوان اعضای واجد شرایط رای دادن در مجمع انتخابات هیئت هندبال استان قم حضور یافته بودند، تنها یک نفر یعنی نماینده آموزش و پرورش غایب بود و سایر اعضاء به سیدعلیرضا طباطبایی تنها کاندیدای احراز این مسئولیت، رای اعتماد دادند تا هیئت هندبال قم رئیس جدید خود را بشناسد.



در ادامه این مجمع چند تن از اعضا در خصوص وضعیت این رشته ورزشی توضیحاتی ارائه کردند و از مدیر کل ورزش و جوانان و همچنین رئیس فدراسیون هندبال خواستار توجه بیشتر به امکانات و نیازهای ضروری خانواده هندبال شدند.



جلال کوزه گری هیئت را به تلاش برای یافتن منابع مالی غیر دولتی ترغیب و تشویق کرد و عنوان داشت که هیئت هندبال صرفا نباید به منابع اداره کل ورزش و جوانان و بودجه هیئت خود وابسته باشد چون وظیفه اداره کل در استان ها تیم داری نیست، ضمن اینکه عباس جهان بینی مدیر کل ورزش و جوانان نیز آمادگی این مجموعه را برای حمایت از هندبالی ها اعلام کرد و البته خواستار توجه به امر آموزش و افزایش تعداد ورزشکار حرفه ای این رشته شد.

