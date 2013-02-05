به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول کتاب حاضر گلچینی جامع از تحقیقات انجام شده در حوزه معرفتشناسی و روششناسی علم اقتصاد است که متون و مقالات کلاسیک را ضمن کاوشی در میان مکاتب و شاخههای مطرح علم اقتصاد در بر میگیرد.
همچنین این کتاب، توجه به چهرههای شاخص تاریخی مانند میل، مارکس، وبر، روبینز، نایت، و وبلن را در کنار توجه به کارهای چهرههای سرشناس معاصری که به روششناسی اقتصاد پرداختهاند، سرلوحه کار خود قرار داده است. این کتاب دارای پانزده فصل است که در سه بخش دستهبندی شدهاند. الف) مباحث کلاسیک، ب) نگاه اثباتگرایان و پوپریها، ج) ایدئولوژی و اقتصاد دستوری.
بخش اول کتاب حاضر با عنوان «مباحث کلاسیک» شش فصل ابتدایی کتاب را در بر گرفته است که به ترتیب پیرامون تعریف و روش اقتصاد سیاسی، عینیت و ادراک در اقتصاد، طبیعت و معناداری علم اقتصاد، اقتصاد و کردار بشر، متون برگزیده در اقتصاد، تاریخ و علوم اجتماعی و محدودیتهای مطلوبیت نهایی به بحث و بررسی پرداخته است.
این شش مقاله برگزیده شده در این بخش نمونههای خوبی از کارهای فلسفی و روششناسی خوبی است که در حوزه اقتصاد، پیش از دهه 1930م و ظهور اثباتگرایان منطقی انجام شده است. بخش دوم با عنوان «نگاه اثباتگرایان و پوپریها» فصلهای هفتم تا دهم کتاب را در بر گرفته که در بحث و بررسی در مورد روششناسی اقتصاد اثباتی، آزمونپذیری و تقریب و پوپر و لاکاتوش در روششناسی اقتصاد پرداخته است.
بخش سوم با عنوان «ایدئولوژی و اقتصاد دستوری» فصلهای یازدهم تا پانزدهم را پوشش داده است که به ترتیب در مورد علم و ایدئولوژی، پیشنهادات رفاهی اقتصاد و مقایسه بین فردی مطلوبیت، بنیانهای فلسفی جریان اصلی اقتصاد دستوری، چرایی بحث برانگیز بودن تحلیل هزینه ـ فایده و قابلیت و بهزیستی به بحث و بررسی پرداخته است.
«مروری بر ادبیات فلسفه اقتصاد» تألیف دانیل ام هاوسمن با ترجمه حسین رضوی پور و ویراستاری علمی احسان خاندوزی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 145000 ریال منتشر شد.
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