25 واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی لنگرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بهزیستی لنگرود صبح سه شنبه در مراسم افتتاح منازل مسکونی مددجویان از ساخت 40 واحد مسکونی برای مددجویان در شهرستان خبرداد و افزود: اجرای این پروژه ها که از سال گذشته آغاز شده تاکنون 25 واحد آماده تحویل شده است.

عبدالله روحی افزود: برای هر واحد 42 متر مربعی هفت میلیون تومان سازمان اعتبار گذاشته و دو میلیون و 500 هزار تومان نیز با همیاری خانواده ها بوده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این 25 واحدی که امروز به میمنت دهه فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد 15 واحد دیگر نیز تا پایان سال جاری افتتاح و تحویل مددجویان شهرستان خواهد شد.

رئیس بهزیستی لنگرود گفت: طبق بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی تمامی مددجویان بطور سیستمی از خود بهزیستی کشور یارانه های خود را دریافت می کنند.

وی در ادامه تعداد متقاضیان پشت نوبتی برای دریافت مستمری در این شهرستان را هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: گسستن خانواده ها از مهمترین اهداف دشمنان است که بهزیستی در مقابله با اهداف شوم آنان برنامه های مطلوبی را ارائه می دهد.

روحی همچنین از اهدای کارت هدیه 500 هزار تومانی به 25 نوعروس در سطح شهرستان خبرداد و یادآورشد: بهزیستی در حد توان جهیزیه ای برای نوعروسان تحت پوشش نیز فراهم می کند.