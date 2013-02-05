برابری تجهیزات آتش نشانی با کشورهای اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان کرمانی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در چندسال اخیر مجموعه آتش نشانی تبریز به تجهیراتی مجهز شده که تنها پنج یا شش کشور در سراسر جهان این تجهیزات را دارند.

وی با اشاره به افزایش تعداد ایستگاه های آتش نشانی در چندین ساله اخیر گفت: با وجود تلاش های مسئولان در این رابطه، تعداد ایستگاه های آتش نشانی در تبریز از هفت مورد به 19 ایستگاه افزایش یافته و ایستگاه بیستم نیز اوایل سال 92 افتتاح خواهد شد.

کرمانی نژاد افزود: علاوه بر این ایستگاه ها، 10 پست سیار نیز در سطح شهر فعالیت می کنند.

وی در خصوص دانشکده های آتش نشانی در تبریز گفت: دانشکده وابسته به این سازمان در دو مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد که منتخبان از طریق کسب عنوان قبولی در کنکور جامع علمی- کاربردی وارد این دانشگاه می شوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز با اشاره به عملیات صورت گرفته توسط ماموران آتش نشانی در سطح شهر گفت: در سال جاری ماموران این سازمان دو هزار و 211 بار عازم ماموریت و عملیات نجات شده اند.

وی افزود: از این تعداد دو هزار و 65 ماموریت برای اطفا حریق، 108 مورد کمک رسانی به نیروهای عملیاتی و 38 مورد نیز بر اثر تماس های کذب همشهریان بوده است.

کرمانی نژاد با اشاره به شمار مصدومان بر اثر گازگرفتگی با مونوکسید کربن گفت: در طول 10 روز گذشته شش نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید جان باخته اند و هشت نفر دیگر نیز در این راستا مصدوم شده اند.