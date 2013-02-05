انگشت "پتر چک" شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه‎بان ملی پوش جمهوری چک دیدار دوستانه مقابل ترکیه را هم به دلیل همین مصدومیت از دست داد، ضمن اینکه بعید است به بازی با ویگان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر هم برسد.

این دروازه‌بان 30 ساله به رسانه‌ها گفته تصمیم ندارد زودتر از زمان موعد به ترکیب بازگردد و می‌خواهد اجازه دهد تا آسیب‌دیدگی‌اش بطور کامل درمان شود.

وی در خصوص علت مصدومیتش گفت: من توپ را از روی سر یکی از بازیکنان نیوکاسل مشت کردم اما در همان زمان دستم به سر این بازیکن برخورد کرد. عکسبرداری نشان داد که انگشتم دچار شکستگی شده است.