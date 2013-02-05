  1. ورزش
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

انگشت "پتر چک" شکست

انگشت "پتر چک" شکست

دروازه‌بان تیم فوتبال چلسی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه انگشت احتمالا نمی‌تواند این تیم را در دیدار هفته آینده مقابل اسپارتا پراگ در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه‎بان ملی پوش جمهوری چک دیدار دوستانه مقابل ترکیه را هم به دلیل همین مصدومیت از دست داد، ضمن اینکه بعید است به بازی با ویگان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر هم برسد.

این دروازه‌بان 30 ساله به رسانه‌ها گفته تصمیم ندارد زودتر از زمان موعد به ترکیب بازگردد و می‌خواهد اجازه دهد تا آسیب‌دیدگی‌اش بطور کامل درمان شود.

وی در خصوص علت مصدومیتش گفت: من توپ را از روی سر یکی از بازیکنان نیوکاسل مشت کردم اما در همان زمان دستم به سر این بازیکن برخورد کرد. عکسبرداری نشان داد که انگشتم دچار شکستگی شده است. 

کد مطلب 1809079

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