باخت ناباورانه نوژن نوشهر در مقابل بندر گنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، از هفته هجدم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم کشور یک بازی بین تیمهای فوتبال البدر گنگ و نوژن شهرد اری نوشهر در ورزشگاه شهدای نوشهر برگزار شد. در این بازی پرهیجان تیم فوتبال بندر گنگ در مقابل چشمان تماشاگران نوشهری در ورزشگاه نوشهر بازی دو بر صفر باخته را سه بر 2 برد و سه امتیاز شیرین را با خود به بندر گنگ برده است.

نوژن شهردای نوشهر، در نیمه اول بازی هجومی و رو به جلو را در دستور کار خود قرار داد و توانست در همان نیمه اول در دقیقه 20 با گل وحید المهدی قلی پور از حریف جنوبی خود پیش بیفتد و با این نتیجه نیمه اول را برنده وارد رختکن شود.

در نیمه دوم این بازی نیز تیم فوتبال نوژن شهرداری نوشهر با ارائه روند بازی هجومی خود موفق شد گل دوم خود را توسط فرشید خزایی در دقیقه 52 از روی نقطه پنالتی درون دروازه تیم فوتبال بندر گنگ کند و در حالی که گمان می کرد سه امتیاز این بازی را در جیب خود دارد.

برگزاری لیگ والیبال نوجوانان مازندران

دبیر هیئت والیبال مازندران گفت: مسابقات امسال لیگ والیبال نوجوانان مازندران امسال با حضور تعداد بیشتر تیم های شهرستانی در دو منطقه شرق وغرب مازندران به صورت متمرکز برگزار می شود.



نیما فرخ منش گفت: مسابقات امسال با حضور 14 تیم در دو گروه شرق وغرب برگزار می شود و این مهم سبب افزایش تعداد تیم های شرکت کننده نسبت به دوره های قبل شده است.



وی افزود: تاکنون دو هفته از این مسابقات با حضور همه تیم های شرکت کننده برگزار و تیم های بابلکنار بابل و آمل از گروه شرق و محمودآباد از گروه غرب پیشتاز هستند.



صنعت ساری میهمان لرستانی را گلباران کرد

تیم فوتبال صنعت ساری، در دیداری از هفته هجدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور میهمان لرستانی خود را با نتیجه قاطع 8 بر یک شکست داد و برای تیم های بالای جدول رده بندی خط و نشان کشید.

در این دیدار که در زمین فوتبال شهدا ساری برگزار شد، شاگردان شبیر لطفی با ارائه فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند، تیم دارتاک میهمان لرستانی خود را گلباران کردند.



برای تیم میزبان در این دیدار، نیما هادیان، امیر محسن روزبیانی، مهدی فولادی، مصطفی کریمی و اسماعیل صمدی گلزنی کردند .