جشن بزرگ "فجر ماندگار" در گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ فجر ماندگار گچساران دوشنبه شب با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولان ادارت ونهادهای شهرستان گچساران وبا شرکت با شکوه مردم برگزار شد.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه فجر گچساران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: جشن بزرگ فجر ماندگار با مشارکت ستاد بزرگداشت دهه فجر گچساران و شرکت بهره برداری نفت و گاز و همکاری صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد برگزارشد.

یدالله مرادی افزود: جشن بزرگ فجر ماندگار گچساران با حضور بیش از دوهزار نفر از مردم شهید پرور گچساران و باهنرمندی گروه های هنری در سالن پدخندق نفت و گاز این شهر برگزارشد.

مرادی اظهار داشت: برگزاری مسابقات فرهنگی برای دانش آموزان، برپایی سیاه چادر عشایر و اجرای موسیقی محلی و مسابقات اسب سواری از مهمترین برنامه های جانبی این جشن فرهنگی بزرگ در گچساران بود.

وی افزود: استقرار یک پایگاه سیار انتقال خون با همکاری شبکه بهداشت ودرمان گچساران برای اهداء خون و همچنین انجام آزمایشات رایگان ایدز ، هپاتیت و قندخون یکی دیگر از برنامه های این مراسم باشکوه بود.

مرادی یادآور شد: با همکاری صدا وسیمای استانی کهگیلویه وبویراحمد برنامه فجر ماندگار گچساران به طور کامل پوشش تصویری داده شده است و در شبکه استانی دنا پخش خواهد شد.