  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

جشن بزرگ "فجر ماندگار" در گچساران برگزار شد

جشن بزرگ "فجر ماندگار" در گچساران برگزار شد

گچساران - خبرگزاری مهر: جشن بزرگ فجر ماندگار به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر و باحضور پرشور مردم گچساران در این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن بزرگ فجر ماندگار گچساران دوشنبه شب با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئولان ادارت ونهادهای  شهرستان گچساران وبا شرکت با شکوه مردم برگزار شد.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه فجر گچساران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: جشن بزرگ فجر ماندگار با مشارکت ستاد بزرگداشت دهه فجر گچساران و شرکت بهره برداری نفت و گاز و همکاری صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد برگزارشد.

یدالله مرادی افزود: جشن بزرگ فجر ماندگار گچساران با حضور بیش از دوهزار نفر از مردم شهید پرور گچساران و باهنرمندی گروه های هنری در سالن پدخندق نفت و گاز این شهر برگزارشد.

مرادی اظهار داشت: برگزاری مسابقات فرهنگی برای دانش آموزان، برپایی سیاه چادر عشایر و اجرای موسیقی محلی و مسابقات اسب سواری از مهمترین برنامه های جانبی این جشن فرهنگی بزرگ در گچساران بود.

وی افزود: استقرار یک پایگاه سیار انتقال خون با همکاری شبکه بهداشت ودرمان گچساران برای اهداء خون و همچنین انجام  آزمایشات رایگان ایدز ، هپاتیت و قندخون یکی دیگر از برنامه های این مراسم باشکوه بود.

مرادی یادآور شد: با همکاری صدا وسیمای استانی کهگیلویه وبویراحمد برنامه فجر ماندگار گچساران به طور کامل پوشش تصویری داده شده است و در شبکه استانی دنا پخش خواهد شد.

کد مطلب 1809084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید