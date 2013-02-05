پروژه فیبر نوری شهر "آب بر" به "درام" شهرستان طارم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار زنجان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه فیبر نوری شهرستان طارم به عملکرد و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: عملکرد دولت پس از انقلاب قابل مقایسه با دوران قبل انقلاب نیست.

محمدرئوفی نژاد با بیان اینکه در سی و چهاردمین سالگرد انقلاب اکثر روستاها از نعمت گاز، آب، برق و مخابرات برخوردار هستند، ادامه داد: باید از ظرفیت های بالای ارتباطی در روستاها نهایت استفاده را برد.



رئوفی نژاد به توسعه شبکه فیبر نوری در استان تاکید کرد و گفت: این بستر در استان زنجان فراهم شده است و اهالی این استان می توانند از اینترنت پرسرعت استفاده کنند.



همچنین مدیر عامل مخابرات استان زنجان ضریب نفوذ تلفن را در شهرستان طارم 71 درصد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 30 هزار شماره تلفن به این شهرستان اختصاص یافته است.



جدیدی، تعداد مراکز دیتا در شهرستان طارم را هفت مرکز اعلام کرد و یادآور شد: امسال 493 پورت اینترنت پر سرعت توسط مخابرات واگذار شده است.



وی با اشاره به هفت دفتر آی سی تی روستایی، خاطر نشان کرد: با افتتاح این پروژه روستای درام به اینترنت پرسرعت مجهز می شود.



مدیر کل فناوری اطلاعات استان زنجان نیز به اجرایی شدن طرح یو اس او وزارت ارتباطات از سال 88 در کشور خبر داد و یادآور شد: در راستای اجرایی شدن این طرح دولت موظف است زمینه های ارتباطات در روستاهایی که تحت پوشش مخابرات نیستند را فراهم کند.



به گفته شهامی، در فاز نخست این طرح 550 روستای بالای 20 خانوار انتخاب شده است که سهم استان زنجان 12 روستا و شهرستان طارم 5 روستاست.

بهره برداری از چند طرح هادی در روستاهای شهرستان طارم

همزمان با دهه فجر از طرح هادی روستاهای کوهکن سفلی، جوجورگان و مامالان شهرستان طارم با حضور استاندار زنجان به بهره برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار زنجان، با اشاره به اینکه زیرساخت های توسعه روستاها به جهت نقش مهمی که روستاها در جامعه دارند فراهم شده است، گفت: با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طرح هادی به جهت ساماندهی فضای روستایی در استان اجرا می شود.



علی اکبر کریمی، با اشاره به اینکه پس از روی کار آمدن دولت نهم توجه ویژه ای به عمران روستاها شده است، ادامه داد: طرح هادی در روستاهای بالای 20 خانوار اجرایی می شود.



به گفته معاون عمرانی استاندار زنجان، رویکرد دولت بر این است تا فضاهای روستایی مکانی مناسب برای زندگی مردم محروم باشد.



کریمی ادامه داد: اجرای این طرح موجب شده است تا مقوله مهاجرت معکوس در استان پیگیری شود و شاهد بازگشت روستائیان به شهرها شده ایم.



رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان نیز به عملکرد این نهاد در هفت سال اخیر اشاره کرد و گفت: در شهرستان طارم و در شهرهای زیر 25 هزار خانوار طرح مسکن مهر در شهرهای آببر و چورزق اجرایی شده است که در این راستا 592 واحد خودمالکی در آببر و 101 واحد در چورزق احداث شده است.

حاجی زاده افزود: در قالب مسکن مهر 99 ساله نیز 138 واحد در آببر احداث شده است.



وی با اشاره به اینکه تاکنون 892 واحد با اعتبار 17 میلیارد و 800 میلیون تومان در شهرستان طارم مسکن مهر احداث شده است، افزود: در شهرستان طارم 97 روستا وجود دارد که در 70 روستا طرح هادی اجرا می شود.

