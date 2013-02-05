مشاوران نماد تفکر جهادی باشند/ مشاوران جوان متعلق به هیچ گروه و حزبی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بشیری شامگاه دوشنبه در همایش انقلاب،جوانان و خودباوری که به همت امور جوانان فرمانداری اردستان به مناسبت دهه فجر برگزار شد با اشاره به اینکه فلسفه مشاوران جوان از اواخر سال 85 بود است گفت:هدف اصلی این گروه ورود جوانان به عرصه های تصمیم گیری بوده است.

وی با اشاره به اینکه مشاوران جوان خود را متعلق به هیچ گروه و حزبی نمی‌دانند افزود: مشاوران سربازان ولایت، وامدار شهدا، ایثارگران و پیرو گفتمان رهبری هستند.

بشیری تصریح کرد:مشاوران باید نماد تفکرجهادی باشند و چشم به قله های بلند داشته باشند.

مشاور استاندار و رئیس حوزه مشاوران جوان استانداری اصفهان با اشاره به اینکه شعار مشاوران جوان یاری رساندن به مدیران است اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را برای کمک و همفکری به مسئولین و خدمتگذاران انقلاب انجام می دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات آینده بیان داشت: آرزوی دشمنان این است که دولتی به کارآید که گفتمان امام را دنبال نکند و ما باید بدانیم که چه کسی در عمل پیرو رهبری است.

تا آخر برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادگی می‌کنیم

به گزارش مهر در ادامه فرماندار اردستان با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی به آسانی به دست نیامده و برای آن مجاهدت ها وتلاش های بسیاری صورت گرفته، افزود: تا آخر پای انقلاب و نظام ایستاده و همه تلاش خود را برای سربلندی آن انجام می دهیم.

بهرام خواجه سعیدی یکی ازدلایل انقلاب مردم ایران را تفکر اسلامی و ولایی دانست و گفت: بیداری اسلامی که امروزه شاهدآن هستیم برگرفته از همان انقلاب بزرگ است.

فرماندار اردستان در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه اکثر کشورهای جهان حرکات ایران را رصد می‌کنند گفت: ایران در آستانه تمدن سازی جدید در عرصه جهانی است.