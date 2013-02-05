۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۶

قانون کاهش ساعت کار پرستاران گرفتار تصمیمات پزشک محور است

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: قانون ارتقای بهره وری هنوز گرفتار پیچ و خم تصمیمات پزشک محورانه دانشگاههای علوم پزشکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو جعفری اظهار کرد: قانون مترقی ارتقاء بهره وری که 5 قانون جامع را در خود گنجانده است با همه فراز و نشیبها پس از 2 سال از گذشت دستور اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت به نوعی اجرایی شده است اما این قانون هنوز گرفتار پیچ و خم تصمیمات پزشک محورانه دانشگاههای علوم پزشکی است و به نقطه مطلوب نرسیده است.

وی گفت: هنوز طعم شیرین قانون ارتقاء بهره وری به کام پرستاران سختکوش و پر تلاش کشورمان نرسیده است و باید علت آن را جویا شد.

جعفری افزود: پرستاران و پیراپزشکان 85 تا تا 90 درصد از کارکنان بیمارستانها و متخصصان 10 تا 15 درصد از شاغلان مراکز درمانی را به خود اختصاص داده اند اما عملاً 85 تا 90 درصد درآمد بیمارستانها به 10 تا 15 درصد شاغلان و 10 تا 15 درصد درآمد به 80 تا 95 درصد پروه پرستار و پیراپزشک اختصاص می یابد.
 
وی گفت: تا زمانی که تصمیمات کلان اقتصادی نظام سلامت در کشور توسط گروه 10 درصدی اتخاذ شود چالشهای پیش رو پرستاران همچنان ادامه دارد.

