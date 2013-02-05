اولین خانه فرهنگ دیجیتال استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه اولین خانه فرهنگ دیجیتال قم شامگاه دوشنبه با حضور احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، سید مرتضی اسماعیلی طبا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و حجت الاسلام سعید روحانی مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در مسجد حضرت ولی عصر(عج) برگزار شد.



معاون فرهنگی هنری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم در این مراسم اظهار داشت: این خانه فرهنگ دیجیتال برای اولین بار در قم به نمایندگی از دو خانه دیجیتال دیگر استان، در کانون فرهنگی هنری مسجد ولی عصر(عج)افتتاح شد.



حجت الاسلام مهدی حسین زاده بیان داشت: هدف از راه اندازی این خانه فرهنگ دیجیتال ارائه اینترنت پاک، بازی های رایانه ای سالم و نرم افزارهای اسلامی مورد نیاز مردم است.



وی با اشاره به این که این خانه همزمان در مسجد حضرت ولی عصر(عج)، مسجد حضرت علی اصغر(ع) و مسجد امام سجاد(ع) راه اندازی شده است، افزود: در آینده نزدیک 10خانه فرهنگ دیجیتال دیگر در کانون های فرهنگی هنری مساجد قم راه اندازی خواهد شد.



وی همچنین ابراز داشت: این خانه های فرهنگ آماده ارائه خدمات (از جمله برگزاری کلاس های آموزشی) به پایگاه های بسیج، کانون های فرهنگی هنری مساجد دیگر و اهالی مسجد می باشد.



همدلی مردم و مسئولان بهترین راه مقابله با دشمن است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: امروز همه سعی دشمن تفرقه افکنی بین مردم و مسئولان نظام و مسئولان با یکدیگر است، همه ما وظیفه داریم هشیار باشیم و با همدلی و اتحاد در راستای تحقق همه ارزش های نظام اسلامی گام برداریم.



احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به این که امروز ایران اسلامی در ظلم ستیزی سرآمد و الگوی کشورهای جهان است اظهار داشت: این برای ما بزرگترین افتخار است که 34 سال در برابر امریکا و جهان استکبار ایستادگی و مقاومت کرده و برای همه ملت های آزادی خواه الگو هستیم.



وی بیان داشت: امروز با ساخت جنگنده قاهر و فرستادن موجود زنده به فضا به جهانیان ثابت کردیم، علی رغم همه سنگ اندازی ها و تحریم های دشمن، کشور ایران همواره در حال پیشرفت است و این از برکت نظام اسلامی است.



مساجد سنگر مقابله با تهاجم فرهنگی هستند



امیرآبادی فراهانی با بیان این که مساجد تا مدتی قبل از انقلاب اسلامی تنها محل برگزاری مراسم های عبادی بود خاطرنشان کرد: امروز مساجد علاوه بر محل انجام امور عبادی، به پایگاهی برای انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده و سنگر ما در مقابله با جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و توطئه های دشمن هستند.



وی ابراز داشت: دشمن برای بهره گیری از فضاهای مجازی برنامه ریزی دارد، صدها شبکه مجازی و رسانه ای توسط غول های رسانه ای غرب که توسط صیهونیست ها اداره می شود راه اندازی شده است، صدها فیلم تهیه در راستای تهاجم فرهنگی ایجاد و در این رسانه ها منتشر شده است و تنها راه مقابله با آن حضور در مساجد و بهره گیری از فرهنگ عاشورا، فرهنگ دفاع مقدس و فرهنگ بسیجی است.



مسئولان از فعالیت‌های کانون‌های مساجد حمایت کنند



امیرآبادی فراهانی با اشاره به این که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نقش موثری در پرورش فکری و معنوی جوانان و نوجوانان دارند، تأکید کرد: همه مسئولان موظف‌اند از برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون‌‌های مساجد حمایت کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: امروز دشمن در کنار شبیخون فرهنگی جنگ اقتصادی را آغاز کرده است، غرب با با برخی حکومت های عربی منطقه متحد شده اند تا بتوانند بین مردم و مسئولان فاصله و اختلاف ایجاد کنند.



هدف نهایی دشمن از ورود به مسائل سوریه، ایران است



وی تصریح کرد: دشمن قصد دارد با برنامه ریزی مفصل، به مسائل سوریه ورود پیدا کند، در ادامه به عراق برود و در نهایت بر ایران مسلط شود، آن ها سعی دارند با تحریم های هوشمندانه درهمه تعاملات اقتصادی ما با کشورهای دیگر وارد و مانع ایجاد تفاهم شوند، اما مردم و مسئولان می توانند با اتحاد در زیر سایه عنایت حق تعالی همه توطئه های آن ها را خنثی کنند.



امیرآبادی فراهانی با بیان این که این تحریم ها برای اولین بار و آخرین بار نیست و ما از زمان انقلاب تا کنون با این گونه دشمنی ها آشنا هستیم اظهار داشت: در هرجایی که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر و با اتحاد پیش رفتند، پیروز شدند، دفاع مقدس بهترین نمونه همدلی مردم و مسئولان است.



دشمن در پی ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان است



وی تاکید کرد: همه سعی دشمن تفرقه افکنی بین مردم و مسئولان نظام و مسئولان با یکدیگر است، همه ما وظیفه داریم هشیار باشیم و با همدلی و اتحاد در راستای تحقق همه ارزش های نظام اسلامی گام برداریم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت:امروز عده ای عالمانه یا جاهلانه در زمین دشمن بازی می کنند، افرادی مسئله انتخابات آزاد را مطرح می کنند که متاسفانه خودشان جزئی از این نظام اسلامی هستند و از آن ها انتظار نمی رود.



انتخابات آزاد، بازی کردن در زمین دشمن است



امیرآبادی فراهانی در ادامه با ایراد این سئوال که چطور زمانی که خودتان در انتخابات‌های مختلف رأی آوردید صحت انتخاب‌ها محرز بوده، اما امروز نیست؟ تصریح کرد: این حرف‌ها درست نیست، واقعا از افرادی که روزی خودشان متصدی برگزاری انتخابات‌های گوناگون بودند دامن زدن این گونه حرف‌ها(مسئله انتخابات آزاد) انتظار نمی‌رود، آن چیزی که امروز اهمیّت دارد وحدت مسئولان با یکدیگر و مردم است.



وی در پایان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر این که افرادی که اختلافات مسئولان را به میان مردم بکشند خیانت می کنند یادآور شد: رهبری در همه جلسات خود با دولت و مجلس بر مسئله حل مشکلات اقتصادی مردم تاکید داشته و در همین راستا تا قبل از عید نوروز مبالغی جهت بالا بردن قدرت خرید مردم به حساب همه آن ها واریز خواهد شد.

