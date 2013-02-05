12 طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی در بخش لاریجان آمل افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار آمل در مراسم افتتاح این طرحها گفت: طرح های افتتاح شده در بخش لاریجان آمل ساختمان بخشداری لاریجان، ایستگاه آتش نشانی شهرداری گزنگ، آبرسانی به 5 روستا، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی، احداث پست 20 کیلوولت شهرک صنعتی رینه، ساماندهی گلزار شهدا، مدرسه شبانه روزی تقوی دینان، خوابگاه مدرسه حیدری، بهسازی و آسفالت راه روستائی بوده است.



یدالله اکبرزاده افزود: برای اجرای این طرحها از سوی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموع 20 میلیارد و 737 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



وی با اشاره به اینکه بخش لاریجان به عنوان یکی از بزرگترین بخش ها در تقسمیات جغرافیایی مازندران است و به لحاظ کوهستانی بودن بخش نیاز به حمایت بیشتری از سوی مسئولان استانی دارد، ادامه داد: خوشبختانه در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به بخش لاریجان شده و با کمک و همراهی مردم و مسئولان این بخش برخی از مشکلات برطرف شد.



اختصاص 31 میلیارد تسهیلات به مددجویان ساروی



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساری، از اختصاص بیش از 31 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال مددجویان ساروی خبر داد.



قنبر بریمانی اظهار داشت: امسال 31 میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان ساروی با اشتغال زایی سه هزارو 150 نفر اختصاص داده شد.



وی، اخلاص در عمل را رمز موفقیت و توفیقات روزافزون این نهاد در محول ساختن مأموریتهای مختلف از طرف دولتهای وقت به امداد امام (ره)عنوان کرد



عزت انقلاب با قیام امام خمینی(ره)



مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در دوره آموزشی پورتال مساجد ، سایت و وبلاگ نویسی ویژه مسئولان فرهنگی مساجد مازندران گفت: امام خمینی (ره) با قیام خود و برپایی انقلاب اسلامی به دین و دینداران عزت بخشید

حجت الاسلام ناصر شکریان اظهار داشت: یکی از نعمات خداوند متعال که باید قدر آن را بدانیم نظام مقدس جمهوری اسلامی است که اگر این نظام را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم به عزمت و اقتدار این انقلاب پی خواهیم برد.

وی در مقایسه انقلاب و ایران اسلامی با قبل از انقلاب افزود: در زمان قبل از انقلاب برای ایران در مبارزات و مجامع سیاسی هیچ ارزشی قائل نبودند اما امروز کشور ما از یک قدرت نظامی و سیاسی خاصی برخوردار است و تمام دنیا می دانند که کشور سوریه با حمات های ایران هنوز پا بر جا مانده است.

کمک 13 میلیونی دانش آموزان کجوری به عتبات عالیات



رئیس آموزش و پرورش کجور اظهار داشت: دانش آموزان بخش کجور پس از توزیع پاکتهای مخصوص جهت کمک به عتبات عالیات توانستند بیش از 13 میلیون ریال به ستاد بازسازی عتبات و عالیات کمک کنند.

الیاس متاجی افزود: در این امر خدا پسندانه 100 در صد دانش آموزان بخش کجور شرکت کردند و مبلغ 13 میلیون و 250 هزار ریال به ستاد عتبات و عالیات کمک کردند.

وی به کسب رتبه دوم استانی یکی از دبیران مدارس کجور اشاره کرد و اظهار داش : در درس ریاضی در بخش طرح نویسی خانم زینب شیخ دبیر ریاضی مدارس بخش کجور توانست رتبه دوم این بخش را در استان کسب کند.