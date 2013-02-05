بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار برابر پیکان و متین ورامین در دو هفته پایانی رقابت‌های والیبال لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این دو بازی برای ما سخت و در عین حال تعیین کننده است اما حسن کار اینجاست که همه شرایط تحت اختیار ماست و اینکه در پایان مسابقات چه جایگاهی پیدا کنیم، به عملکرد خودمان بستگی دارد.

وی تصریح کرد: در مورد تیم‌هایی مانند سایپا و شهرداری ارومیه وضعیت فرق می‌کند چون جابه‌‎جایی و عملکرد دیگر تیم‌ها در این دو تیم تاثیرگذار است اما در مورد ما تعیین سرنوشت به طور کامل دست خودمان است. اگر بتوانیم دو بازی باقی مانده را ببریم و 6 امتیاز کامل آن را به دست بیاوریم، صد در صد دوم می‌شویم. البته توانایی انجام این کار را هم داریم.

"کاله در مرحله رفت لیگ برتر مغلوب پیکان شد. فکر نمی‌کنید جبران شکست خیلی راحت نباشد"؟، سرمربی تیم کاله در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: چند اشتباه باعث شد در مرحله رفت مغلوب پیکان شویم اما فردا با توجه به شرایط میزبانی و نیازی که به سه امتیاز کامل بازی داریم، باید برنده شویم. البته بازی سختی داریم و اینکه چه نتیجه‌ای بگیریم، قابل پیش‌بینی نیست.

عطایی تاکید کرد: البته اینکه بتوانیم پیکان را شکست دهیم و پیروزی برابر متین را تکرار کنیم، کار نشدنی نیست. باید با انسجام تیمی کار کنیم تا شرایط را به نفع خود رقم بزنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا کاله هفته گذشته در مصاف با تیم جوهرای گنبد که تا پیش از این تنها یک برد کسب کرده بود، یک امتیاز را از دست داد"؟، خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد مصدومان تیم زیاد شده است و این کار ما را سخت کرد. در واقع نصف ترکیب اصلی داخل زمین بودند. در این بازی مجبور شدیم از پاسور و پشت خط زن دوم استفاده کنیم.

سرمربی تیم کاله گفت: شاید اگر هر تیم دیگر در این موقعیت قرار می‌گرفت، شرایط بدتر از اما را پیدا می‌کرد. در هر صورت سعی می‌کنیم با این شرایط سازگاری پیدا کنیم و بهترین نتیجه را بگیریم زیرا حداقل می‌دانیم اگر مقابل پیکان پیروز شویم صعودمان به پلی‌آف حتمی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه تیم کاله در آمل به مصاف پیکان می‌رود.