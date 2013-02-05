پرونده متخلفان اقتصادی در خراسان رضوی رسیدگی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی استان، با بیان اینکه هم اکنون حوزه اقتصاد کشور، خط مقدم جنگ با دشمن است، اظهار کرد: برای فائق آمدن بر این شرایط، باید قرارگاه تشکیل داده و برنامه ریزی ستادی صورت گیرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: در شرایطی که دشمن با اعمال تحریم های اقتصادی سعی در ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم و تحت فشار قرار دادن دهک های پایین درآمدی جامعه دارد، باید با طراحی برنامه‌ای عملیاتی، این توطئه را خنثی کرد.

فروزان مهر با تشریح وضعیت بازار در استان، گفت: مقابله با هر گونه احتکار، کم و گران فروشی با استفاده از ظرفیت مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، بازرسان و نیروهای مردمی در قالب اجرای طرح بازرسان افتخاری، باید با جدیت دنبال شود.

وی تاکید کرد: از تعزیرات حکومتی انتظار می رود از طریق ایجاد گشت های مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با هر گونه اخلال در سیستم اقتصادی و بازار به شدت برخورد شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ها باید در سریع ترین زمان ممکن و بدون فوت وقت صورت پذیرد، بیان کرد: آرای صادره نیز باید از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار باشد، به گونه ای که هزینه ارتکاب جرم را سنگین و جبران ناپذیر کند.

فروزان مهر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا با شناسایی و اولویت بندی گروه های کالا و خدمات پر مصرف خانوارها، نسبت به کنترل قیمت و نظارت بر نحوه عرضه این اقلام در بازار، برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به نزدیک بودن تعطیلات نوروزی، تصریح کرد: ذخیره سازی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و در دسترس قراردادن آن‌ها، از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: حضور موثر ناظران و بازرسان در بازار، ضمن حفظ آرامش باعث خواهد شد تا مردم با اطمینان‌خاطر بیشتری خرید کنند.

فروزان مهر استفاده از ظرفیت رسانه ها و به ویژه صدا و سیمای استان در جهت اطلاع رسانی اقدامات و برنامه‌ریزی های صورت گرفته در کمیسیون تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی به مردم را حائز اهمیت توصیف کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت در تنظیم عملکرد و حفظ آرامش بازار، اظهار کرد: تمام اقدامات و سیاست‌های تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز زائران و مجاوران، در گرو نظارت اصولی و صحیح بر عملکرد بازار است.

گفتنی ست در ابتدای این جلسه، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گزارشی از عملکرد 10 ماهه نخست سال جاری این دستگاه ها، ارائه کردند.