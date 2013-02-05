جشنواره اوقات فراغت در البرز برگزار می شود

علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های ملی حوزه فرهنگی و امور جوانان اظهار داشت: جشنواره اوقات فراغت هفته اول اسفند ماه برگزار و طی آن فعالان حوزه اوقات فراغت شناسایی و تجلیل می شوند.

وی از معرفی دستگاه های برتر در امر غنی سازی اوقات فراغت و معرفی سمن فعال در این حوزه به عنوان بخشی دیگر از این جشنواره یاد کرد.

جوانمردی با اشاره به برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان اوقات فراغت از فراهم سازی مقدمات جشنواره اوقات فراغت به عنوان برنامه ای بسیار مهم و اثرگذار یاد کرد و گفت: در کارگاههای آموزشی فوق کارشناسان اوقات فراغت همه دستگاه های اجرایی با چگونگی فعال کردن پرتال اوقات فراغت، اطلاع رسانی از برنامه ها و غنی سازی اوقات فراغت آشنا شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز همچنین زمان بندی برنامه های ملی حوزه فرهنگی و امور جوانان را اعلام نمود.



جوانمردی با اشاره به میزبانی البرز در دو برنامه خاطرنشان ساخت: گردهمایی سمن های فعال در حوزه ترویج منویات مقام معظم رهبری با حضور 60 سمن و دوره توانمند سازی عمومی سمن ها به صورت منطقه ای (استانهای مرکزی) با حضور 150 سمن در شانزدهم تا هجدهم اسفند ماه به میزبانی استان البرز برگزار خواهد شد.



وی افزود: برگزاری دوره توانمند سازی تخصصی سمن ها در حوزه ازدواج با همکاری دفتر ازدواج با حضور 70 سمن پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه در وزارت ورزش و جوانان، همایش جوان و تولید ملی با حضور 80 سمن نفر از برگزیدگان و دوره توانمند سازی عمومی سمن ها به صورت منطقه ای (استانهای جنوب وشرق) با حضور 150 سمن یک ام تا سوم اسفند ماه به میزبانی استان سیستان و بلوچستان را از جمله برنامه ها برشمرد.

این مسئول برگزاری دوره توانمند سازی تخصصی سمن های حوزه سلامت و آسیب های اجتماعی با حضور 150 سمن سوم تا چهارم اسفند ماه به میزبانی استان کرمان، برگزاری دوره توانمند سازی تخصصی با موضوع رسانه و فضای مجازی با حضور 60 سمن و گردهمایی سمن های فعال در حوزه ایثار، جهاد و شهادت با حضور 200 سمن هشتم تا دهم اسفند ماه به میزبانی اتسات خوزستان را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

جوانمردی در پایان به برگزاری جشنواره ملی اتفاق 2 با حضور 550 سمن بیست و یکم اسفند ماه در وزارت ورزش و جوانان، برگزاری دوره توانمند سازی عمومی سمن ها به صورت منطقه ای (استانهای شمال و غرب) با حضور 200 سمن پانزدهم تا هفدهم اسفند ماه به میزبانی کرمانشاه و برگزاری اجلاس بیداری اسلامی در تهران اشاره کرد و گفت: این برنامه ها همگی از برنامه های ملی زمان بندی شده حوزه فرهنگی و امور جوانان است .