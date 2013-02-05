3 هزار طرح توسعه کشاورزی در استان زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح پروژه های طرح توسعه کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر بیش از 240 پروژه کشاورزی به بهره برداری می رسد، گفت: امروز در شهرستان طارم نیز 141 پروژه افتتاح می شود.



وی از کسب رتبه نخست استان زنجان در کوچک بودن طرح های توسعه کشاورزی در سطح کشور خبر داد و گفت: بیشترین پرونده ها در بخش طرح توسعه کشاورزی در استان زنجان تشکیل شده است و در چهار ماهه آینده نیز سه هزار پروژه در بحث کشاورزی به بهره برداری می رسد.



نهاوندی پور افزود: از 141 پروژه کشاورزی شهرستان طارم 119 مورد کارگاه فراوری زیتون، هشت مورد اصلاح و احیاء باغات به مساحت 85 هکتار و طرح های تجهیز چاه هاست که با اعتبار 22 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه از آغاز به کار خط تولید بسته بندی مرغ آماده صادارات درجه یک در استان زنجان خبر داد و گفت: استان زنجان با افتتاح این خط تولید به یک صادر کننده گوشت سفید تبدیل خواهد شد.



با یادآوری اینکه شهرستان طارم در بخش کشاورزی 24 میلیارد و 800 میلیون تومان از محل طرح توسعه کشاورزی تسهیلات دریافت کرده است افزود: در سطح استان 40 پروژه آماده دریافت تسهیلات وجود دارد.



نهاوندی پور ادامه داد: استان زنجان از اهداف خود در برنامه پنجم توسعه جلوتر است و در راستای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله گام بر می دارد.



