روند اجرای طرحهای شهرستان ایوان/ آخرین وضعیت کمبود آب شهرستان

مجید بیگلریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر 54 طرح به بهره برداری رسیده است، گفت: این پروژه ها در بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات، گازرسانی با اعتبار 31 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که برای 500 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زایی شده است .

وی افزود: 32 طرح در شهرک صنعتی این شهرستان وجود دارند که 17 طرح به بهره برداری رسیده است و حدودا 160 میلیارد تومان در دولت نهم و دهم در شهرک صنعتی ایوان هزینه شده است .

فرماندار ایوان ادامه داد: در بخش کشاورزی 143 واحد پرواربندی، 42 واحد مرغداری، پنج هزار تن گوشت، 18 هزار هکتار اراضی شهرستان، نزدیک 20 هزار تن گندم، جو، حبوبات، سبزی و صیفی و 920 تن محصولات انگور، گردو، زیتون، زردآلو وانجیر تولید می شود .

وی با اشاره به اینکه سه پروژه مهم در این شهرستان جزو طرح مهر ماندگار هستند، بیان داشت: یک پروژه ای که حساس است و مشکل کم آبی شهر ایوان را برطرف می کند پروژه سیاه گل است که 15 میلیارد ریال مصوب شده که 32 کیلومتر خط انتقال پروژه است.

بیگلریان ادامه داد: در سفری که محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور به شهرستان ایوان داشت گفته شد که این پروژه تا اوایل خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

وی افزود: 85 درصد پروژه سد کنگیر در دولت نهم و دهم صورت گرفته است که 77 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول تصریح کرد: این طرح 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تا اوایل خرداد ماه به بهره برداری می رسد که 220 هکتار از اراضی شهرستان را آبیاری می کند .

فرماندار ایوان اضافه کرد: طرح تونل قلاجه که جزو طرح های مهر ماندگار قرار گرفته 12 کیلومتر از نقاط حادثه خیز شهرستان ایوان را برطرف می کند که در نیمه اول خرداد ماه به بهره برداری می رسد.

این مسئول بیان داشت: میانگین سرانه عمرانی در شهرستان ایوان یک میلیون و 350 هزار تومان است که شاید 2.5 تا 3 برابر میانگین کشوری است.

وی اضافه کرد: یکی از پروژه های مهم که در شهرستان ایوان در حال عملیاتی بوده بحث گاز رسانی به شهر ایوان است که 85 درصد از روستاها از نعمت گاز برخوردارند و میانگین کشوری 38 درصد بوده و میانگین استانی 24 درصد است.

وی با بیان این مطلب که اقدامات خوبی در دولت در خصوص مناطق روستایی صورت گرفته است و دولت در روستاها دو برابر نسبت به شهرها هزینه کرده است، اظهار داشت: در روستاها 15.5 میلیارد تومان هزینه شده است ودر مناطق شهری 7.7 میلیارد تومان هزینه شده است .

بیگلریان ادامه داد: در بحث توسعه روستایی اقدامات خوبی بالغ بر 36 میلیارد تومان اعتبار برای 24 طرح هادی در مناطق روستایی صورت گرفته است و 15.6 میلیارد هزینه صرف استحکام بناهای روستایی شده است .

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه ازمحل تسهیلات صندوق توسعه کشاورزی 15میلیارد و300میلیون تومان در غالب شش طرح در شهرستان ایوان پرداخت شده است، ادامه داد :یکی از پروژه های مهم بحث مسکن مهراست که 400واحد مسکن مهر داریم که تقریبا بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی دارند که در نیمه اول سال آینده 200 واحد به بهره برداری می رسند که کل این طرح تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند .

وی در ادامه با بیان این که در زمینه فرهنگی سه دانشگاه آزاد، علمی کاربردی وپیام نور با سه هزار و 600 نفر دانشجو مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد :قبل از انقلاب یک مدرسه وجود داشته است و به یوم انقلاب اسلامی 114مدرسه با هشت هزار و 325 دانش آموز در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند .

بیگلریان افزود: تعداد 37 مسجد و حسینیه در شهرستان وجود دارد و 17 مسجد در مناطق شهری و روستایی به بهره برداری رسیده و در دست ساخت هستند .

وی بیان داشت: یک بیمارستان مجهز در مساحت هفت هکتار در شهر ایوان ایجاد شده است و 13 دکتر متخصص و پنج دکتر عمومی، زایشگاه، دیالیز، اتاق عمل، آزمایشگاه وآندوسکوپی در آن مشغول فعالیت هستند .