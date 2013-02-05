به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل با مربیگری "لوییز فلیپه اسکولاری" به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس اتحادیه فوتبال انگلستان در ورزشگاه ومبلی به مصاف انگلستان می‌رود.

"اسکولاری" که جانشین "مانو منه‎زس" در سلسائو شده، در فرصت 18 ماهه قرار است برزیل را برای ششمین‌بار به عنوان قهرمانی جام جهانی برساند. "کارلوس آلبرتو پریه‌را" که برزیل با هدایت وی قهرمان جام جهانی 1990 شد، به عنوان مدیر فنی روی نیمکت برزیل می‌نشیند.

فرانسه در دیگر دیدار مهم فردا میزبان خواهد بود. "دیدیه دشان" در خصوص این دیدار اظهار داشت: "بازی با آلمان آزمون خوبی برای ما خواهد بود. بعد از نمایشی که مقابل اسپانیا و ایتالیا داشتیم اکنون انتظار هواداران از ما بسیار بالاست. مهم است که بازیکنان خواست و اراده خود را ر زمین نشان دهند."

اسپانیا هم در یکی دیگر از دیدارهای مهم فردا شب با اروگوئه و آن هم در دوحه دیدار می‌کند. اسپانیایی برای این دیدار دو مهره اصلی خود "ژابی آلونسو" و "ژاوی" را به دلیل آسیب دیدگی به خدمت ندارد. البته "کارلس پویول" در بازی فردا 100تایی می‌شود.

برنامه کامل بازی‌های دوستانه فردا شب به این شرح است:

* تانزانیا - کامرون

* ژاپن - لتونی

* کنیا - لیبی

* کره شمالی - لائوس

* نپال - پاکستان

* روآندا - اوگاندا

* زیمباوه - بوتسوانا

* میانمار - فیلیپین

* هندوستان - فلسطین

* آذربایجان - لیختن اشتاین

* کره جنوبی - کرواسی

* مولداوی - قزاقستان

* قبرس - صربستان

* مجارستان - بلاروس

* شیلی - مصر

* اسلوونی - بوسنی و هرزگوین

* اوکراین - نروژ

* آلبانی - گرجستان

* اسراییل - فنلاند

* اسپانیا - اروگوئه

* ترکیه - جمهوری چک

* مالت - ایرلند شمالی

* مقدونیه - دانمارک

* انگلستان - برزیل

* یونان - سوییس

* هلند - ایتالیا

* ایسلند - روسیه

* سوئد - آرژانتین

* بلژیک - اسلواکی

* جمهوری ایرلند - لهستان

* اسکاتلند - استونی

* ولز - اتریش

* فرانسه - آلمان

* رومانی - استرالیا

* پرتغال - اکوادور