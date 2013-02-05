چهره های شاخص ژیمناستیک هنری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان اردوی ژیمناستیک هنری در شهرستان ایلام، نفرات برتر و چهره‌های شاخص ژیمناستیک هنری در رده سنی نوجوانان معرفی شدند و سجاد سپیدگی و امیرمحمد صدقی ژیمناستیک کاران از آذربایجان شرقی برگزیده شدند.

به دنبال برگزاری اردوی آماده‌سازی در ایلام و پس از انجام آزمون حرکات ژیمناستیک توسط "گنادی کوتلنیکوف" مربی خارجی و دیگر اعضای کادر فنی، ده نفر از آینده‌سازان برای شرکت در اردوهای ژیمناستیک هنری نوجوانان ایران برگزیده شدند.

تبریز میزبان مرحله نهایی رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان دختران کشور

مرحله نهایی رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان دختران کشور به مناسبت دهه فجر با حضور 4 تیم برتر کشور تهران ، اهواز ، همدان و آذربایجان شرقی از 21 تا 22 بهمن برگزار خواهد شد.

رقابت شناگران دختر تبریزی و شبستری در استخر میرداماد

این رقابت ها در چهار ماده بین گروه های سنی 8-10 سال ، 11-12 سال و 14-13 سال سال برگزار شد.

همچنین مسابقه ورزش در آب در تاریخ 18 بهمن ماه جاری از ساعت 17 و 30 دقیقه در استخر میرداماد تبریز و مسابقه شنا مربیان در 21 بهمن ماه از ساعت 17 و 30 دقیقه برای رده های سنی بالای 20 سال در تبریز برگزار می شود.