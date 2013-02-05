  1. اقتصاد
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

تولید خودرو در دی ماه 6 درصد افزایش یافت

تولید خودرو در دی ماه 6 درصد افزایش یافت

با بهبود روند تولید در دی ماه سال‌جاری، تولید انواع خودرو به 77 هزار و 420 دستگاه رسید که بیش از 6 درصد رشد را نسبت به آذرماه نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: تولید انواع خودرو درآذر ماه 72 هزارو 845 دستگاه بوده است. در دی ماه سال جاری  تولید انواع پراید نسیم و صبا 9 هزارو 727دستگاه ، تندر 90 به تعداد 4هزارو  571دستگاه ، سمند بالغ بر10 هزارو 999 دستگاه وانواع پژو 405 به تعداد 7هزارو617دستگاه تولید شد.

همچنین در این مدت پژو پارس به تعداد  6 هزارو 793دستگاه، انواع MVM به تعداد 3 هزارو761 دستگاه، تیبا به تعداد 3 هزارو172 دستگاه، رانا به تعداد 2 هزار و 774دستگاه ، و مگان بالغ بر 197 دستگاه تولید شد.

دردی ماه سال جاری وانت نیز به تعداد11 هزارو498 دستگاه ، کامیون به تعداد872  دستگاه و اتوبوس بالغ بر63 تولید شده است.
 

کد مطلب 1809118

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها