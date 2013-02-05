تولید خودرو در دی ماه 6 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: تولید انواع خودرو درآذر ماه 72 هزارو 845 دستگاه بوده است. در دی ماه سال جاری تولید انواع پراید نسیم و صبا 9 هزارو 727دستگاه ، تندر 90 به تعداد 4هزارو 571دستگاه ، سمند بالغ بر10 هزارو 999 دستگاه وانواع پژو 405 به تعداد 7هزارو617دستگاه تولید شد.



همچنین در این مدت پژو پارس به تعداد 6 هزارو 793دستگاه، انواع MVM به تعداد 3 هزارو761 دستگاه، تیبا به تعداد 3 هزارو172 دستگاه، رانا به تعداد 2 هزار و 774دستگاه ، و مگان بالغ بر 197 دستگاه تولید شد.



دردی ماه سال جاری وانت نیز به تعداد11 هزارو498 دستگاه ، کامیون به تعداد872 دستگاه و اتوبوس بالغ بر63 تولید شده است.

