ایران مستقل ترین و آزادترین کشور دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی دوشنبه شب در جشنی که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب برپا شده بود، گفت: این کشور در زمان شاهنشاهی از همه لحاظ تحت سلطه دشمن بود و مسئولین ما در مقابل خواست و اراده ها استکبار و صهیونیست هیچ اختیاری نداشتند ولی امروز استقلال دستاورد این نظام است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان ادامه داد: انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و امروز نیز این کشور مستقل ترین و آزادترین کشور دنیاست.

کمالی به پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف اشاره کرد و افزود: امروز کشور ما در زمینه های مختلف به قله های رفیعی رسیده که همه آنها از برکت نظام جمهوری اسلامی است و ما باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم.

وی همچنین به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: کشور ایران به خاطر همراهی ملت جز قدرتمندترین کشورهای دنیاست و در انتخابات آتی نیز یکبار دیگر عزت ملی خود را با حضور پرشور به رخ جهانیان می کشاند.

این مسئول در پایان تصریح کرد: دشمنان تصور می کنند که این ملت در مقابل تحریم ها از آرمان های خود کوتاه می آید اما این یک اشتباه است و نشانه کوته فکری دشمنان است.

در این آیین به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 34مرشد در سالن تجلی کرمان ضرب زده و به اجرای برنامه پرداختند.