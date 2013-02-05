۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

خراسان رضوی قهرمان کشتی آلیش بانوان کشور شد

مسابقات کشتی آلیش قهرمانی دستجات آزاد بانوان کشور گرامیداشت دهه فجر که در اصفهان جریان داشت، با قهرمانی تیم خراسان رضوی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت  فدراسیون انجمن‌های ورزشی، این مسابقات با نام یادواره بانوی شهیده "فاطمه فتاحی" با حضور 45 ورزشکار از 11 تیم برگزار شد که طی آن تیم خراسان رضوی با کسب 42 امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. تیم‌های پرواز اصفهان و همدان به ترتیب با 37 و27 امتیاز عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

این رقابتها در اوزان 57 ، 63 ، 66، منهای 79 و به اضافه 70 کیلوگرم برگزار شد. تیم‌های خراسان شمالی، اصفهان (دو تیم)، آذربایجان‌شرقی، گیلان، فارس، خراسان رضوی، همدان، خراسان جنوبی، البرز و گلستان در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند.

