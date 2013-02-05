هیچ محدودیتی در اتمام طرحهای مهر ماندگار ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس زاده مشکینی در جلسه هماهنگی طرح های مهر ماندگار استان که با حضور معاونین استاندار، مدیران دستگاه های اجرایی استان، برخی از فرمانداران و مدیران پروژه ها برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه دولت یک نگاه ویژه در این طرح به استان ایلام دارد و تمام پروژه های مطرح استان را در قالب این طرح قرار داده است تا در یک عظم جدی این پروژه های عمرانی حداکثر تا پایان دولت به بهره برداری برسد.

وی افزود: استان ما طبق گفته دستیار ویژه ی رئیس جمهور در زمینه حجم سرمایه گذاری و پیشرفت پروژه ها در کشور رده ی هفتم را به خود اختصاص داده است و اگر سه استان اول کشور یعنی خوزستان، هرمزگان و بوشهر را که بیشتر طرح های ملی را به خود اختصاص داده اند از این رده بندی حذف کنیم استان ایلام بعد از تهران در رده چهارم کشور قرار می گیرد که این نشان دهنده ی توجه ویژه دولت به استان است.

این مسئول با پراهمیت خواندن این پروژه ها تصریح کرد: به ثمر رسیدن بسیاری از طرح های توسعه کشاورزی در استان منوط به نتیجه رسیدن بسیاری از این طرح های مهر ماندگار در حوزه ی آب و خاک است و اگر این طرح ها را در موعد مقرر خود به بهره برداری نرسانیم در طرح توسعه کشاورزی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد .

وی با اشاره به این که اکثر این پروژه ها را می توان تا اردیبهشت ماه سال 92 به اتمام رساند اظهار داشت: در برنامه ریزی های انجام شده بنا بر این است که برای افتتاح پروژه های مهر ماندگار در استان از شخص رئیس جمهور محترم دعوت شود که این مایه افتخار و نشان دهندهی اهمیت استان ایلام برای ریاست محترم جمهور است.

استاندار ایلام زمان اتمام این پروژه ها را محدود دانست و گفت: برای اتمام کار اجرایی این پروژه ها با محدودیت زمان مواجه هستیم که باید با یک برنامه زمان بندی دقیق، پیشرفت پروژه ها به صورت روزانه نسبت به اجرای کامل پروژه ها گزارش گردد.

عباس زاده پروژه های مهر ماندگار در استان را مهمترین مطالبه مردم خواند و افزود: این پروژه ها اصلی ترین زیرساخت های توسعه استان را تشکیل می دهند که دولت منابع مالی آن را نیز تأمین نموده و رسالت ما این است که در زمان مقرر برای تکمیل این پروژه ها اقدامات لازم را انجام دهیم .

نخبگان مهمترین سرمایه هر ملتند

استاندار ایلام در جمع طلاب، علما و دانشجویان شهرستان ایوان گفت: نخبگان مهمترین سرمایه هر ملتند.

محمود عباس زاده مشکینی در سفر به شهرستان ایوان که به مناسبت افتتاح پروژه های عمرانی در دهه فجر انجام گرفت، اظهار داشت: کسب رضای خالق بر رضایت مخلوق ارجحیت دارد که رعایت این مهم ما را به هدف و سرمنزل مقصود خواهند رساند .

وی به مبانی مدیریت و اقتصاد اسلامی اشاره داشت و تصریح کرد: بر اساس مبانی مدیریت و اقتصاد اسلامی همه امورات بر عهده دولت نمی باشد بلکه در نظام اسلامی ارکانی همچون وقف ، خمس ، زکات و دیگر احکام اسلامی وجود دارد که توسط مردم انجام می گیرد که نشان دهنده نقش و مشارکت مردم در اقتصاد و اداره کشور می باشد.

این مسئول به پتانسیل ها و ظرفیت های استان اشاره داشت وافزود: این استان ظرفیت های بلقوه بالایی در حوزه های کشاورزی ، تجارت خارجی ، گردشگری ، انرژی و از همه مهمتر منابع انسانی دارد .

عباس زاده مشکینی به موانع و آسیب های استان نیز اشاره داشت و گفت: باید موانع پیشرفت استان شناسایی و در جهت رفع آنان اقدام کرد که یکی از مهمترین موانع توسعه استان دور بودن آن از شاهراههای ارتباطی کشور است .

وی در ادامه افزود : در یک دهه استان درگیر جنگ تحمیلی بود و بعد از آن نیز قسمت اعظمی از اراضی آن آلوده به مین و مواد منفجره جا مانده از جنگ تحمیلی بود .

استاندار ایلام به اقدام جهادی دولت در پاکسازی مناطق آلود به مین اشاره کرد و تصریح کرد: در سفر اول دکتر احمدی نژاد به استان با دستور ویژه ایشان مقرر شد در طی پنج سال کل مناطق آلوده به مین و مواد منفجره پاکسازی گردد که این مهم در طی پنج سال با موفقیت کامل انجام گرفت و این در حالی بود که بر اساس معیارهای بین المللی دویست سال به طول می انجامید و بر اساس برنامه ریزیهای دولتهای پیشین تا سال 1410 پاکسازی کامل پیش بینی گردیده بود و امروز شاهدیم که یکی از بزرگترین موانع پیشرفت استان از میان برداشته شده است.

عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش هزینه های تمام شده جذب سرمایه گذاری تأکید کرد و افزود: این امر مستلزم ایجاد بستر مناسب اقتصادی است که لازم است در حوزه قانونگذاری و اجرا ، فرصت های مناسب را ایجاد تا سرمایه ها به سمت استان جذب شود.

دهه فجر یادآور افتخارآفرینی و غرور ملی ایرانیان است

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: دهه فجر، یادآور افتخارآفرینی ها و غرور ملی برای ملت بزرگ و ولایت مدار ایران اسلامی است.

حجت الاسلام علی خوش باور اعلام کرد: ایام پیروزی انقلاب به عنوان سالروز پیروزی، از والاترین ارزش ها در نظام جمهوری اسلامی است.

وی تاکید کرد: بر همه ما واجب است در راستای گرامیداشت این دستاورد عظیم و ارزشمند که جمهوری اسلامی نام دارد، نهایت تلاش خود را به کار گیریم.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: برنامه هایی که برای گرامیداشت دهه پیروزی انقلاب برگزار می شود باید در شان، منزلت و جایگاه و نظام اجرا شود.

خوش باور تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره برای مردم فهیم و با بصیرت، منشا خیر و برکت بوده و کارنامه موفقی تاکنون از خود ارائه است.

فعالیت زنان پس از پیروزی انقلاب چشمگیر و قابل توجه است

مدیرکل دفتر بانوان استانداری ایلام گفت: فعالیت زنان پس از پیروزی انقلاب بسیار چشمگیر و قابل توجه است.

زهرا نادری اعلام کرد: با پیروزی انقلاب به دلیل حمایت از زنان، حضور گسترده آنان در عرصه های مختلف بسیار قابل توجه است به گونه ای که اکنون آمار دختران دانشجو در برخی رشته از پسران پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: حضور فعال زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، علمی و سیاسی پس از پیروزی انقلاب بسیار پر رنگ شده است.

وی افزود: انقلاب اسلامی به جایگاه زنان و حضور موثر آنان بسیار اهمیت می دهد و زن را به عنوان رکن اساسی خانواده معرفی می کند.

اطلاعات حساب های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید

ردیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایلام با هشدار به مردم و مغازه داران گفت: اطلاعات حساب های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

سرهنگ رضا قبادزاده اعلام کرد: افرادی با ترفندهای مختلف اقدام به گرفتن اطلاعات بانکی برخی مغازه داران کرده و از آنان کلاهبرداری می کنند.

وی ادامه داد: این افراد در قالب افراد خیر و با عنوان شخصیت های حقوقی به طعمه های خود که بیشتر مغازه داران و موسسه های خیریه است نزدیک می شوند و با وعده خریدهای کلان، اقدام به انتقال و یا تخلیه موجودی آنان می کنند.

وی با هشدار به مردم بویژه کسبه ایلامی گفت: اطلاعات حساب های بانکی خود را به هیچ وجه در اختیار این گونه افراد قرار ندهند.

قبادزاده از مردم خواست: در صورت برخورد با این گونه افراد مراتب را برای پیگیری به پلیس 110 اطلاع دهند.

دهه فجر یادآور اعجاز دستان به هم پیوسته ملت ایران است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گفت: دهه مبارک فجر یادآور پاینده ترین جشن بالندگی و سرفرازی در تقویم انقلاب و اعجاز دستان به هم پیوسته ملت بیدار و پر افتخار ایران است.

حجت الاسلام محمدرضا حسینی نیا افزود: تشکیل انقلاب اسلامی، تغییر در نحوه حکومت را به دنبال داشت و پیشرفت در عرصه های مختلف علمی چون نانو، انرژی هسته ای و نظامی را موجب شد.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبدا تحولات بنیادین در کشور و جهان است، افزود: فجر سوگند همیشه پایدار خداوندگار است که نویدبخش پگاه روشن پیروزی در افق پیکار و مبارزه امت ها است.

حسینی نیا بیان داشت: انقلاب اسلامی روح معنویت، تلاش مجاهدانه، رهایی از وابستگی وپیشرفت در تمامی عرصه ها را در کالبد ملت مسلمان ایران دمید و امروز با گذشت سه دهه همگان موفقیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در حوزه های مختلف در عرصه های داخلی و جهانی به نظاره نشسته اند.