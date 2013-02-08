  1. جامعه
۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

انتقاد از ادبیات رئیس جمهوری/ احمدی نژاد به توصیه های رهبری توجه نکرد

انتقاد از ادبیات رئیس جمهوری/ احمدی نژاد به توصیه های رهبری توجه نکرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از ادبیات رئیس جمهوری در صحن مجلس، گفت: آقای احمدی نژاد با این ادبیات و رفتار، به توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر آرام نگه داشتن فضای کشور تا زمان انتخابات ریاست جمهوری توجه نکرد.

دکتر مراد هاشم زهی با بیان اینکه چنین انتظاری از رئیس جمهور و وزیر استیضاح شده نداشتیم، به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از ماهها قبل که موضوع استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح بود، نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح همواره مورد تهدیدهای مختلف قرارداشتند که امضاهای شان را پس بگیرند.

وی تصریح کرد: متاسفانه آقای رئیس جمهور و برخی همکارانش به جای اینکه قدردان حمایتهای مقام معظم رهبری باشند، از برخی فرمایشات گوهر بار ایشان در زمان گذشته در زمانی دیگر به عنوان چماقی بر سر نمایندگان استیضاح کننده استفاده می کردند. اما بر این باوریم که مقام عظمای ولایت به هیچ عنوان از این نوع برخورد با نمایندگان ملت که از دلسوزان، خانواده های شهدا، ایثارگران و یاران امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی بوده و هستند، رضایت ندارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: به طور قطع اگر آقای رئیس جمهور ورود کمتری به موضوع استیضاح داشت و وزیر تنها به مجلس می آمد و نمایندگان را نیز اینقدر تهدید نمی کردند، شاید شرایط خیلی متفاوت تر می بود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور نمی بایست شخصیت و حرمت رئیس مجلس و خانواده شریف ایشان را به این شکل زیر سئوال می برد. هرچند که ملت شریف به خوبی قدرت تجزیه و تحلیل مسایل را دارند و شناخت بهتری نیز نسبت به رئیس جمهوری پیدا می کنند.

کد مطلب 1809133

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